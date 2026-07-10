رئيس البرلمان الإيراني: لا يتفاوض مع أميركا إلا من كان مستعدًا للحرب
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإندونيسي: "أبلغت نائب الرئيس الأميركي، خلال المفاوضات، بأننا لا نثق بهم بتاتًا".
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإندونيسي: "أبلغت نائب الرئيس الأميركي، خلال المفاوضات، بأننا لا نثق بهم بتاتًا".
وأضاف: "من وجهة نظري، إن من يستطيع التفاوض مع أميركا هو فقط من يكون مستعدًا للحرب".
وتابع قاليباف قائلاً: "إن أميركا وإسرائيل و(الناتو) كانوا يتصورون قبل الحرب الأخيرة أن بإمكانهم إرغام طهران على الاستسلام في غضون أيام قليلة، لكنهم أدركوا سريعًا جدًا أنهم لن يحققوا أهدافهم".
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه تهديدات ناجمة عن دول أجنبية معادية، إلى جانب الإرهاب والتطرف الداخلي.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من أنشطتها بات مخصصًا للتصدي لإجراءات الدول المعادية، وذكرت في هذا السياق روسيا والصين وإيران.
كما أعلن مسؤولون أمنيون بريطانيون أن جزءًا مهمًا من موارد شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني يُخصص لمواجهة محاولات إيران استهداف معارضيها داخل المملكة المتحدة.
ووفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بإيران، شملت مخططات للقتل والاختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم منح شارة الطيران لخريجي دورة سلاح الجو: "قضينا على عشرين من كبار الخبراء النوويين الإيرانيين، واستهدفنا كبار القادة، ودمرنا البنية التحتية النووية، كما دمرنا البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "سياستنا واضحة؛ لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لا".
وتابع نتنياهو: "نفذ طيارونا الأبطال آلاف الطلعات العملياتية وآلاف الضربات، ووجهوا ضربتين بالغتي القوة إلى إيران".
وأضاف: "سنبقى في المنطقة العازلة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريًا، لضمان أمن مدننا وبلداتنا في الشمال".
أعلن نائب مسؤول العتبة الرضوية في إيران، مصطفى فيضي، بالتزامن مع مراسم دفن المرشد الراحل، علي خامنئي، أنه جرى تجهيز عدة مواقع لدفن جثمانه، إلا أنه لم يُحسم بعد الموقع النهائي للدفن.
وقال إن الأولوية، بناءً على وصية علي خامنئي ورغبة أسرته، هي الحفاظ على مسار الزائرين المؤدي إلى مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة.
وأضاف فيضي أن أي موقع لا يؤثر في مسار الزيارة سيُعتمد مكانًا للدفن، وستُوارى الجثامين فيه.
وأكد فيضي: "تم تجهيز عدة مواقع لدفن علي خامنئي داخل مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة في مشهد، وسيُحدد الموقع النهائي لاحقًا".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت، الخميس 9 يوليو، السفير البريطاني في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الاتهامات السخيفة والمفبركة" بشأن تورط طهران في أنشطة مناهضة للأمن داخل المملكة المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن على بريطانيا أن توقف "استضافة ودعم" الشبكات الموجودة على أراضيها، وأن تعيد النظر في نهجها تجاه إيران.
وجاء هذا الإجراء بعدما استدعت بريطانيا، الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، عقب الحكم على مواطنين رومانيين بالسجن لإدانتهما بالاعتداء طعنًا على بوريا زراعتي، الصحفي في قناة "إيران إنترناشيونال".
وكانت بريطانيا قد أعلنت أن الهجوم نُفذ بالنيابة عن إيران.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان)، إن مسؤولي النظام الإيراني "مرضى"، وأضاف أنه يتصدر قائمة الأشخاص الذين يهددهم النظام الإيراني.
وأشار ترامب إلى الهجمات الأمريكية الأخيرة، قائلاً إن الولايات المتحدة وجهت "ضربة قوية" إلى إيران، واعتبر أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت ثلاث سفن كانت ردًا انتقاميًا من جانب إيران. وحذر من أنه إذا شنت الجمهورية الإسلامية أي هجوم آخر، فإن الولايات المتحدة سترد "بقوة تزيد عشرين ضعفًا".
كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت تفوقًا عسكريًا على إيران، مدعيًا أن المسؤولين الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان هذا النظام يستحق إبرام اتفاق معه، أو ما إذا كان سيلتزم به في حال التوصل إليه.
وأضاف ترامب أيضًا أن مسؤولين في النظام الإيراني تواصلوا مؤخرًا مع الولايات المتحدة، وطلبوا التوصل إلى اتفاق.