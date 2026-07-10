وأضاف: "من وجهة نظري، إن من يستطيع التفاوض مع أميركا هو فقط من يكون مستعدًا للحرب".

وتابع قاليباف قائلاً: "إن أميركا وإسرائيل و(الناتو) كانوا يتصورون قبل الحرب الأخيرة أن بإمكانهم إرغام طهران على الاستسلام في غضون أيام قليلة، لكنهم أدركوا سريعًا جدًا أنهم لن يحققوا أهدافهم".