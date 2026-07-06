السفير الإسرائيلي لدى أميركا: إبرام "مذكرة التفاهم" لا يعني انتهاء العمليات ضد إيران
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، إن إسرائيل تُعطي الأولوية للاتفاق الإطاري مع لبنان على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، إن إسرائيل تُعطي الأولوية للاتفاق الإطاري مع لبنان على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف أن مذكرة التفاهم أُبرمت فقط لإعادة فتح مضيق هرمز، ولا تعني انتهاء العمليات ضد إيران أو برنامجها النووي.
كما عارض رفع العقوبات عن إيران، معتبرًا أن طهران ستستخدم هذه الموارد المالية "لأغراض مدمرة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مأدبة غداء في "نادي روز غاردن"، إن "الأمور تسير بشكل جيد جدًا مع إيران".
وأضاف: "لقد دمرنا قواتهم البحرية والجوية، وراداراتهم، وقادتهم. قضينا على كل ذلك. ثم سمعت من يقول إن أوضاعهم جيدة جدًا. لا، ليست جيدة على الإطلاق. إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن علينا أن نرى ما سيحدث".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يجب التوصل إلى اتفاق مناسب، لأن الإيرانيين يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. لا ينبغي لهم امتلاك سلاح نووي. الأمر بهذه البساطة. هل تريدون أن تروا انهيارًا في سوق الأسهم؟ دعوا سلاحًا نوويًا يُستخدم، وعندها سأريكم ما هو انهيار سوق الأسهم".
وأضاف ترامب: "نحن نمضي بشكل جيد جدًا. لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن أمور كثيرة كان كثيرون يقولون إن الإيرانيين لن يوافقوا عليها أبدًا. علينا أن نرى ما سيحدث. سننتصر في جميع الأحوال، إما بالطريقة الجيدة، أو بطريقة ليست جيدة".
تزامنًا مع استمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن أي مرشد في إيران يسعى مستقبلًا إلى الإضرار بإسرائيل سيواجه مصيرًا مماثلًا لمصيره.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن كاتس قوله إن المرشد الإيراني السابق "اغتالته إسرائيل لأنه بدأ وقاد خطة تهدف إلى تدميرها".
وأضاف: "لقد اغتيل القاتل. وأي مرشد للنظام في إيران يخطط مرة أخرى لتدمير إسرائيل سيفشل".
كما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الهتافات التي رددها مشاركون في مراسم تشييع خامنئي، والتي دعت إلى الانتقام من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها "مخزية وتعكس الطبيعة الحقيقية لنظام الملالي".
وأكد كاتس أن الحملة العسكرية الأخيرة "أزالت التهديد الفوري المتمثل في تدمير إسرائيل، وألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية"، مضيفًا أن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب، وهي "مستعدة في أي وقت للدفاع عن نفسها بمفردها في مواجهة أي تهديد".
قال المرجع الديني الموالي للنظام الإيراني، ناصر مكارم شيرازي، في رسالة بمناسبة مراسم الدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إنه لا ينبغي الاعتقاد بأن الحرب قد انتهت، مؤكدًا أن المواجهة مع ما وصفها بـ"جبهة الاستكبار" لا تزال مستمرة.
وأضاف مكارم شيرازي، في جزء آخر من رسالته، أن المسؤولين عن مقتل علي خامنئي وسائر ضحايا الحرب "لن يفلتوا من العقاب الإلهي والجزاء العادل".
ودعا المسؤولين والقوات المسلحة وصناع القرار في إيران إلى الثبات في مواجهة ما وصفه بـ"العدو" على المستويات العسكرية والدبلوماسية وغيرها من المجالات.
كما وصف مكارم شيرازي مبدأ ولاية الفقيه بأنه "محور الوحدة" و"الركيزة الراسخة للنظام"، مؤكدًا أن الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
قال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، على هامش مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إن "الثأر" لعلي خامنئي يعد واجبًا يقع على عاتق المسؤولين.
وتزامنًا مع مراسم الدفن في مصلى طهران، تداولت وسائل إعلام إيرانية رسائل أطلقها بعض المشاركين في المراسم تدعو إلى "الانتقام لعلي خامنئي".
كما نشرت قناة صحيفة "كيهان" على تطبيق "تليغرام" صورة لكتابة على أحد الجدران جاء فيها: "سنقتل ترامب".
من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، على ضرورة "الثأر" لعلي خامنئي، وقال: "القصاص من العدو واجب تاريخي على جميع أبناء الشعب والمسؤولين، وحتى إذا استمرت المفاوضات، فإن مطلب الانتقام سيظل قائمًا".
نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لمصطفى ومسعود وميثم، ثلاثة من أبناء المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مشاركتهم في مراسم "صلاة الميت" عليه في مصلى طهران.
ويُعد هذا أول ظهور علني لأبناء علي خامنئي، باستثناء مجتبى، منذ وفاته.
وشارك مصطفى ومسعود وميثم، صباح الأحد 5 يوليو، إلى جانب رؤساء السلطات وقادة القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، في أداء صلاة الميت على جثمان علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قُتلوا.
في المقابل، استمر غياب مجتبى خامنئي عن مراسم "الوداع" وتشييع والده، وكذلك زوجته وسائر أفراد عائلته.