وأضاف: "لقد دمرنا قواتهم البحرية والجوية، وراداراتهم، وقادتهم. قضينا على كل ذلك. ثم سمعت من يقول إن أوضاعهم جيدة جدًا. لا، ليست جيدة على الإطلاق. إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن علينا أن نرى ما سيحدث".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يجب التوصل إلى اتفاق مناسب، لأن الإيرانيين يجب ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. لا ينبغي لهم امتلاك سلاح نووي. الأمر بهذه البساطة. هل تريدون أن تروا انهيارًا في سوق الأسهم؟ دعوا سلاحًا نوويًا يُستخدم، وعندها سأريكم ما هو انهيار سوق الأسهم".

وأضاف ترامب: "نحن نمضي بشكل جيد جدًا. لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن أمور كثيرة كان كثيرون يقولون إن الإيرانيين لن يوافقوا عليها أبدًا. علينا أن نرى ما سيحدث. سننتصر في جميع الأحوال، إما بالطريقة الجيدة، أو بطريقة ليست جيدة".