نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لمصطفى ومسعود وميثم، ثلاثة من أبناء المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مشاركتهم في مراسم "صلاة الميت" عليه في مصلى طهران.
ويُعد هذا أول ظهور علني لأبناء علي خامنئي، باستثناء مجتبى، منذ وفاته.
وشارك مصطفى ومسعود وميثم، صباح الأحد 5 يوليو، إلى جانب رؤساء السلطات وقادة القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، في أداء صلاة الميت على جثمان علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قُتلوا.
في المقابل، استمر غياب مجتبى خامنئي عن مراسم "الوداع" وتشييع والده، وكذلك زوجته وسائر أفراد عائلته.
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن "الناشط الثقافي والمصور الإسباني" بيدرو جي. ساودرا، الموجود في طهران، يتولى تغطية مراسم التشييع والدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وفي إحدى الصور التي نشرها ساودرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر أحد المشاركين في مراسم خامنئي وهو يحمل صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب كُتب عليها عبارة: "الانتقام فقط".
وتُظهر اللافتة صورة لترامب برأس مقطوع وملطخ بالدماء.
وخلال الأيام الماضية، ومع إقامة مراسم "الوداع" لتوابيت علي خامنئي وأفراد من عائلته، تحدث عدد من قادة الحرس الثوري وأعضاء البرلمان وخطباء الجمعة عن "انتقام قاسٍ وحتمي" ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خامنئي.
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن "الناشط الثقافي والمصور الإسباني" بيدرو جي. ساودرا، الموجود في طهران، يتولى تغطية مراسم التشييع والدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وفي إحدى الصور التي نشرها ساودرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر أحد المشاركين في مراسم خامنئي وهو يحمل صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب كُتب عليها عبارة: "الانتقام فقط".
وتُظهر اللافتة صورة لترامب برأس مقطوع وملطخ بالدماء.
وخلال الأيام الماضية، ومع إقامة مراسم "الوداع" لتوابيت علي خامنئي وأفراد من عائلته، تحدث عدد من قادة الحرس الثوري وأعضاء البرلمان وخطباء الجمعة عن "انتقام قاسٍ وحتمي" ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خامنئي.
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل كان ينبغي أن تقصف البنية التحتية النفطية وقطاع الطاقة في إيران خلال الحرب الأخيرة، معتبرًا أن الحكومة ارتكبت خطأً بإحجامها عن تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وأضاف زعيم حزب "يش عتيد" للقناة 12 الإسرائيلية: لو كنت مكان الحكومة الحالية لقصف جميع منشآت الطاقة الرئيسية وجميع حقول النفط الإيرانية.
وقال لابيد: إذا كنتم تريدون إسقاط النظام الإيراني، فعليكم شلّ الاقتصاد الإيراني، وعندها سيضطر النظام التالي إلى إعادة بنائه من الصفر على مدى سنوات.
انتقد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق في عهد محمد خاتمي، عدم توجيه دعوات إلى شخصيات سياسية، من بينهم رؤساء الجمهورية السابقون، لحضور مراسم دفن علي خامنئي، معتبراً أن المناسبة كانت «أهم فرصة تاريخية لإظهار التماسك الداخلي».
وأضاف أبطحي أنه كان يتمنى توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء البرلمان، والوزراء، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان يُعتقد بوجود خلافات بينها وبين خامنئي، للمشاركة في مراسم التشييع.
وبالتزامن مع اليوم الثاني من مراسم دفن علي خامنئي، لم يظهر حتى وقت نشر هذا التقرير كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني في أي من المراسم الرسمية.
وأشار أبطحي إلى أن حضور المسؤولين الحاليين في مراسم التشييع أمر طبيعي، لكن مشاركة شخصيات ذات توجهات وآراء مختلفة كانت ستعزز إيصال «رسالة الوحدة الوطنية».
انتقد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق في عهد محمد خاتمي، عدم توجيه دعوات إلى شخصيات سياسية، من بينهم رؤساء الجمهورية السابقون، لحضور مراسم دفن علي خامنئي، معتبراً أن المناسبة كانت «أهم فرصة تاريخية لإظهار التماسك الداخلي».
وأضاف أبطحي أنه كان يتمنى توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء البرلمان، والوزراء، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان يُعتقد بوجود خلافات بينها وبين خامنئي، للمشاركة في مراسم التشييع.
وبالتزامن مع اليوم الثاني من مراسم دفن علي خامنئي، لم يظهر حتى وقت نشر هذا التقرير كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني في أي من المراسم الرسمية.
وأشار أبطحي إلى أن حضور المسؤولين الحاليين في مراسم التشييع أمر طبيعي، لكن مشاركة شخصيات ذات توجهات وآراء مختلفة كانت ستعزز إيصال «رسالة الوحدة الوطنية».