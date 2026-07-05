وفي إحدى الصور التي نشرها ساودرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر أحد المشاركين في مراسم خامنئي وهو يحمل صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب كُتب عليها عبارة: "الانتقام فقط".

وتُظهر اللافتة صورة لترامب برأس مقطوع وملطخ بالدماء.

وخلال الأيام الماضية، ومع إقامة مراسم "الوداع" لتوابيت علي خامنئي وأفراد من عائلته، تحدث عدد من قادة الحرس الثوري وأعضاء البرلمان وخطباء الجمعة عن "انتقام قاسٍ وحتمي" ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خامنئي.