وأضاف أكرمي نيا، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": "لقد أعلنا مرارًا أننا نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار للارتقاء بقدراتنا القتالية، ولن نهدر لحظة واحدة أو نغفل عن ذلك".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإيراني، على هامش مراسم الدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي في مصلى طهران، أنه إذا "ارتكب الأعداء أي خطأ، فإنهم سيواجهون بالتأكيد ردًا ساحقًا وحاسمًا من القوات المسلحة الإيرانية".