ووفقًا لهذه الجهات، فإن بهروز صابرغون كان على تواصل مع جهة مرتبطة بالنظام الإيراني منذ يناير 2026، وأن معظم الأنشطة المنسوبة إليه جرت خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

وجاء في البيان المشترك أن صابرغون حاول خلال الحرب مساعدة إيران على تحقيق "نجاحات عملياتية" وتنفيذ أهدافها ضد إسرائيل. وأضاف البيان أنه جُنّد في البداية عبر "عرض عمل اعتيادي"، لكنه واصل التعاون حتى بعد أن علم أن الطرف الآخر يعمل لصالح النظام الإيراني.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن المهام المنسوبة إليه شملت توثيق وإرسال مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، وتزويد الجانب الإيراني بإحداثيات أبراج عزرئيلي في تل أبيب، وإرسال صورة لميناء حيفا، ومحاولة تصوير "منشأة أمنية حساسة" في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن صابرغون شارك أيضًا في تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح عناصر مرتبطة بالنظام الإيراني.

وذكرت الشرطة والشاباك ووزارة الدفاع أن صابرغون اعتُقل في يونيو الماضي، وأن النيابة العامة تعتزم توجيه لائحة اتهام بحقه، كما طلبت تمديد احتجازه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.