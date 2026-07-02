وفي رسالة وجهها قبل مراسم تشييع خامنئي، قال بزشكيان إن وفاته في الغارات الجوية الأميركية- الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي "ليست نهاية الطريق، بل بداية فصل جديد من التضامن والصمود والنمو".

وأضاف أن المراسم ستُظهر للعالم أن الإيرانيين يقفون صفًا واحدًا في الدفاع عن البلاد، مشيرًا إلى أن الحضور الشعبي الكبير سيكون ردًا حازمًا على "منطق الإرهاب والعنف والبلطجة".