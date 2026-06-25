ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.. والملف أُغلق نهائيًا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في "واشنطن دي سي"، إن بلاده حققت إنجازًا غير مسبوق يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في "واشنطن دي سي"، إن بلاده حققت إنجازًا غير مسبوق يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف ترامب: «توصلنا إلى إنجاز لم ينجح أي رئيس أميركي سابق في تحقيقه. إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، ويمكن القول إن هذا الملف قد أُغلق نهائيًا».
وتابع: «في الأسبوع الماضي، أبرمنا اتفاقًا تاريخيًا أنهى المواجهة مع إيران، وأعدنا فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة، وحققنا ما لم يتمكن أي رئيس أميركي من تحقيقه من قبل».
أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي الإيراني، أن الخلل والاضطراب الذي أصاب "المنظومات القائمة على البطاقات" في بنوك "مِلي" الوطني و"صادرات" و"تجارت"، ناتج عن تعرضها لهجمات سيبرانية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بإخراج الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية عن الخدمة بشكل مؤقت؛ وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء.
وجاء في هذا البيان: "إن الفرق الفنية ومتخصصي الأمن السيبراني يعكفون حالياً على معالجة وإزالة الاضطرابات الحاصلة، من أجل إعادة إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية مجدداً".
وفي السياق ذاته، أفاد مستخدمون في رسائل لهم بعدم تمكنهم من إجراء عمليات نقل الأموال والحوالات المصرفية، مؤكدين أن خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، ومِلت، وتوسعه تعاون، ومِلي، قد واجهت اضطراباً وتعطلاً في خدماتها.
أعلنت مجموعة العمل المعنية بالدقيق والخبز في غرفة النقابات المهنية الإيرانية عن زيادة وصلت إلى 100% في أسعار أنواع الخبز في محافظة طهران، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن محافظة طهران.
وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.
وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.
وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.
الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"
منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.
وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.
إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان
وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.
واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".
أفادت وسائل إعلام إيرانية ورسائل أرسلها المتابعون إلى "إيران إنترناشيونال" بوقوع اضطراب وخلل واسع النطاق في المنظومات المصرفية بالبلاد.
ووفقاً لهذه التقارير، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً أو بطئاً شديداً في تقديم خدماتها.
وكتب موقع "ديده بان إيران" الإلكتروني: "بناءً على تقارير المستخدمين، واجهت مجدداً بعض المنظومات والخدمات المصرفية في البلاد، منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً واسع النطاق وبطئاً في التشغيل".
وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن حدوث مشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية، هي من بين المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون. كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات "بنك ملت" بمحافظة البرز.
وفي السياق ذاته، تشير الرسائل المرسلة من المتابعين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ظهور مشكلات مماثلة في شتى البنوك؛ حيث أعلن بعض المستخدمين عن عدم تمكنهم من إجراء الحوالات والمعاملات المصرفية، مؤكدين تعطل خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، وملت، وتوسعه تعاون، وملي "الوطني".
وصرح أحد المتابعين قائلاً: "لا يمكن إجراء أي عملية نقل أموال أو حوالات في هذه البنوك"، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية باتت خارج الخدمة تماماً.
ولم يقدم المسؤولون في القطاع المصرفي، حتى وقت نشر هذا التقرير، أي توضيح بشأن أسباب هذه الاضطرابات أو الموعد المتوقع لحلها.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع المشاركين في دورة ضباط الاحتياط المقاتلين في منطقة غوش عتصيون، إن المواجهة مع إيران والقوى المرتبطة بها ما تزال مستمرة، وإن مستقبل إسرائيل مرتبط بمدى قوتها.
وأضاف نتنياهو: "نحن الآن في مواجهة إيران والقوى التابعة لها. لقد وجهنا لهم ضربات، لكن هذا الأمر لم ينتهِ بعد، وهو يعتمد على قوتنا".
وأشار إلى أن موقع إسرائيل في العقود المقبلة سيعتمد على قدراتها العسكرية وتعزيز قوتها، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير هذه القدرات.
وقال: "وضعنا بعد 30 عاماً يعتمد على قوتنا، ولذلك ما نقوم به الآن هو بناء قوة أكبر".
كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تحقيق استقلالية في مجال التسليح، قائلاً: "أقدّر كثيراً الدعم الذي نتلقاه من أصدقائنا الأميركيين، لكن يجب أن نتحرر من هذا الاعتماد ونبني بنية تسليحية مستقلة لنا".
وأضاف أن على إسرائيل تطوير قدرتها على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها، بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا الحديثة وتدريب أجيال جديدة من القادة العسكريين، مؤكداً: "نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة، ويجب أن نصنع أسلحتنا بأنفسنا".
في رد على تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بشأن استخدام أموال إيران المجمدة لشراء مواد غذائية من الولايات المتحدة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران لا تواجه أي قيود بشأن كيفية إنفاق أموالها المفرج عنها،
وأنها تتخذ قراراتها في هذا الصدد بشكل مستقل.
وقال بقائي: "نحن سنتخذ القرار بشأن أموالنا المفرج عنها وفقاً لما نراه صالحاً ومناسباً، ولا توجد أي قيود في هذا الشأن".
وأضاف: "لقد اطلعت أنا أيضاً على الادعاءات الإعلامية المتعلقة بكيفية إنفاق الأصول الإيرانية المجمدة، ومن المثیر لاهتمامنا أن فلسفتهم الرامية لإسقاط إيران قد تقزمت لتتحول إلى إثراء المزارعين الأميركيين".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موضحاً أن اتخاذ القرار بشأن شراء السلع والبضائع يقع على عهده المؤسسات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة، وأن هذه الجهات تتخذ قراراتها بناءً على معايير الأسعار وجودة السلع.
واختتم بقائي بالإشارة إلى أن وزارة الزراعة والقطاعات الأخرى المسؤولة ستتخذ قراراتها بشأن شراء السلع كلما اقتضت الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار معايير السعر والجودة.