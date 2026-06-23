ترامب: الموارد المالية لإيران ستُخصَّص لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من أميركا
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، أن الموارد المالية والإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران والتي سيتم الإفراج عنها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، ستُحفظ في حساب "ضمان" يخضع لسيطرة وإشراف الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه الموارد ستُستخدم حصرياً لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.
وأضاف أن هذه السلع تعد من الاحتياجات الضرورية والملحة لإيران، واصفاً الأوضاع الحالية هناك بأنها "أزمة إنسانية".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "أشعر أنه من الضروري أن نقدّم المساعدة الآن، وقبل أن يفوت الأوان".
كما أشار ترامب إلى مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن "المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن مسقط ما زالت تدعم مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان تنفيذها بنجاح.
وأضافت الوزارة أن إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين مطلتين على مضيق هرمز، شددتا على التزامهما بضمان سلامة وحرية الملاحة في هذا الممر المائي، مع الحفاظ على حقوقهما السيادية في المياه الإقليمية للمضيق.
كما أوضحت الخارجية العُمانية أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى وزارتي الخارجية لبحث آليات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها، والرسوم المترتبة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان أيضاً مشاورات مع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، إلى جانب الأطراف المعنية، بشأن الترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة مضيق هرمز.
أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي الإيراني، أن الخلل والاضطراب الذي أصاب "المنظومات القائمة على البطاقات" في بنوك "مِلي" الوطني و"صادرات" و"تجارت"، ناتج عن تعرضها لهجمات سيبرانية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بإخراج الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية عن الخدمة بشكل مؤقت؛ وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء.
وجاء في هذا البيان: "إن الفرق الفنية ومتخصصي الأمن السيبراني يعكفون حالياً على معالجة وإزالة الاضطرابات الحاصلة، من أجل إعادة إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية مجدداً".
وفي السياق ذاته، أفاد مستخدمون في رسائل لهم بعدم تمكنهم من إجراء عمليات نقل الأموال والحوالات المصرفية، مؤكدين أن خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، ومِلت، وتوسعه تعاون، ومِلي، قد واجهت اضطراباً وتعطلاً في خدماتها.
أعلنت مجموعة العمل المعنية بالدقيق والخبز في غرفة النقابات المهنية الإيرانية عن زيادة وصلت إلى 100% في أسعار أنواع الخبز في محافظة طهران، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن محافظة طهران.
وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.
وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.
وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.
الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"
منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.
وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.
إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.
واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".
لا تزال الانقسامات الحادة حول المفاوضات مع الولايات المتحدة تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء بالتوازي مع تحذيرات من ربط التحسن الاقتصادي بتطورات سياسية خارجية، وسط مخاوف من تداعيات الخلافات الداخلية على سلامة التماسك الوطني في البلاد.
تصدرت أنباء مراسم تشييع المرشد السابق آية الله علي خامنئي، الذي قضى في هجوم أمريكي استهدف مقر إقامته بتاريخ 28 فبراير الماضي، عناوين الصحف الإيرانية بمختلف توجهاتها السياسية والحزبية، ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات من طهران يوم السبت 4 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء، على أن تشهد مدينتا النجف وكربلاء مراسم مماثلة بالتوازي مع إحياء ذكرى عاشوراء.
ووجه حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الأصولية المتشددة، انتقادات حادة للفريق المفاوض، مطالبًا بتوضيح حقيقة ما وصفه بالتنازلات غير المعلنة التي تحدث عنها مسؤولون أمريكيون، وحذر من أن صمت طهران حول إعادة المفتشين وحرية الملاحة قد يخدم أهدافًا استخباراتية تستهدف المنشآت النووية.
وكشفت صحيفة "شرق" الإصلاحية، عن انتقال مفاوضات جنيف لمرحلة فنية تعكس انعدام ثقة عميق، مع فجوة بتفسير معنى رفع القيود، ودور قطري باكستاني تجاوز التنسيق لضمان التنفيذ خلال 60 يومًا، مع اتساع رقعة الملفات من لبنان وحتى مضيق هرمز.
فيما أكدت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن تفاهم جنيف يبقى مشروطًا ومؤقتًا دون ضمانات، مما يجعله عرضة للتراجع بأي تغير سياسي أو إقليمي، خاصة مع إدخال ملفات لبنان وهرمز التي تحوله لشبكة متداخلة تزيد هشاشته وتؤخر مكاسبه الاقتصادية.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية المتشددة، أن الـ(60) يومًا، محفوفة بالاشتراطات، حيث اشترطت واشنطن تأمين الملاحة في هرمز وعودة مفتشي الوكالة الذرية، لقاء منح طهران إعفاء نفطيًا مؤقتًا، مما يثير تساؤلات حول المكاسب الإيرانية الفعلية مقابل التزاماتها المحتملة.
ووصفت صحيفة "سياست روز" الأصولية، المرحلة الفنية بالاختبار الحقيقي لتجاوز أزمة الثقة المتراكم، حيث يرى المراقبون في طهران أن النجاح لن يكون بتفاهم جديد بل بتنفيذ فعلي للالتزامات الأمريكية، خاصة في ظل تصريحات أمريكية ترسم صورة مغايرة لما يجري بالتفاوض.
وتحذر صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، من إطالة أمد التفاوض بسبب الطابع الفني للمفاوضات ومجموعات العمل المتعددة، فضلًا عن أن آليات وقف الحرب توحي بهياكل أمنية جديدة تزيد التشابك، بينما يعكس تضارب التصريحات بعودة المفتشين غياب اتفاق واضح.
وأكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن التعليق المؤقت للعقوبات النفطية يبقى محدود الأثر دون مسار دائم، وأن مهلة الـ(60) يومًا تمثل اختبارًا مزدوجًا لالتزام الأطراف وقدرة الاقتصاد الإيراني على تحويل الانفراج لمكاسب مستدامة. وربطت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، نجاح هذا المسار باستعادة الإنتاج وجذب استثمارات، كما أن احتمال تغير السياسات الأمريكية يجعله رهن بسرعة التنفيذ واستقرار التفاهمات. كما رأت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الإفراج عن الأموال يظل محدود الأثر دون تدفقات مستقرة غير قابلة للتجميد مجددًا.
فيما كشفت صحيفة "آكاه" الأصولية، عن أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يظل ورقة ضغط أمريكية مركزية دون ضمانات لرفع العقوبات، بينما يزيد إدخال ملفات لبنان من تشابك المشهد ويعرض الاتفاق لتطورات ميدانية خارج التفاوض.
وفي صحيفة "جوان" المقربة من التيار الأصولي، أكد مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني اللواء يدالله جواني، أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ غير دقيق، معتبرًا أمن الممرات ومحور المقاومة أدوات ردع لا أوراق تفاوضية، وحذر من تضخيم الخلافات داخليًا.
بدوره أكد وزير الثقافة السابق عطاء الله مهاجراني، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، أن الحرب لم تفشل فقط في إسقاط النظام أو تفكيك محور المقاومة، بل عززت التماسك الإيراني وأدوات الردع.
اقتصاديًا، أثارت صحيفة "سياست روز" الأصولية، الجدل حول ربط التحسن الاقتصادي بالمفاوضات، حيث تعيد تصريحات البنك المركزي عن تراجع التضخم، إنتاج أسواق أسيرة للتطورات السياسية، بينما تبقى وعود الانفراج معلقة بإجراءات غير نافذة ترفع توقعات الشارع.
فيما رأى الخبير الاقتصادي حسين تبريزي، عبر صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، أن تخفيف التوترات الخارجية لن يكون فعالًا في علاج الأزمة الاقتصادية دون إصلاح جذري في إدارة الميزانية، وحذر من تحول سياسات الدعم غير الممولة إلى عبء تضخمي يزيد معاناة الشرائح المستفيدة.
وتنقل صحيفة "خراسان" الأصولية، عن محللين قولهم: التحسن في سوق الصرف هش ومرتبط بعوامل سياسية خارجية لا بإصلاح بنيوي، مما يجعله إعادة تموضع قسرية في سوق مضطرب مستقبله مفتوح على التقلبات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياى اقتصاد": تفاهم مؤقت في ظل توترات متعددة
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أكد الباحث في العلاقات الدولية رحمن قهرمانپور، أن التفاهم الإيراني- الأمريكي لا يتعدى كونه مؤقتًا لإدارة الأزمة، نتج عن ضغوط داخلية أمريكية ومخاوف اقتصادية ووساطة إقليمية، لكن هشاشته تتعمق بإدخال ملفات جديدة مما يقلص فرص الوصول إلى اتفاق سريع.
وشدد على أن:" غياب آلية واضحة للتحقق من الالتزامات، والخلاف حول جهة التقييم يمثلان أكبر التحديات التنفيذية، بينما يبقى مستقبل الاتفاق مرتبطًا بقدرة إيران على تحويل سياساتها الخارجية نحو مدار التنمية بعيدًا عن الاعتبارات الأمنية التي تحد من الانفتاح الاقتصادي مع دول الخليج".
ورجح:" استمرار التمديد المؤقت للتفاهم بانتظار تطورات السياسة الداخلية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، وهي عوامل ستحسم ما إذا كان المسار سيتجه نحو اتفاق أوسع أم عودة إلى التوتر".
"خراسان": مخاطر تبسيط الملف النووي بين ضغط التفاوض وإعادة إنتاج أخطاء الماضي
وعبر صحيفة "خراسان" الأصولية، حذر خبير الطاقة محمد مهدی هاشمي، من العودة إلى المقترحات الإيرانية والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم عقب الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015؛ لاسيما بعدما فرضت التطورات الأمنية واقعًا جديدًا.
وأكد:" العودة لصيغ سابقة قد تفقد إيران عناصر الردع التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة، ويجب فهم طرح خيارات الانسحاب من الالتزامات الدولية في سياق الضغط التفاوضي، لكنه يعكس حجم التحول الاستراتيجي، فلا حل في العودة للوراء بل في مقاربة جديدة توازن بين توازنات القوة والالتزامات الدولية".
وخلص إلى أن:" الإشكالية الحقيقي ليست العودة لأجندة قديمة، بل القدرة على بناء إطار تفاوضي جديد يمنع تكرار أخطاء الماضي دون الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب".
"آرمان ملى": البرلمان بين الأمن والصراع السياسي
حاورت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، المحلل السياسي لشؤون الشرق الأوسط الدكتور علي الحسيني، بخصوص الجدل البرلماني على خلفية إعادة فتح الجلسات العلنية بعد تعليقها لأسباب أمنية، حيث أكد توظيف اغلاق البرلمان سياسيًا للضغط على الحكومة وإعادة تموضع التيارات داخل المشهد السياسي.
وأضاف:" يتمسك نواب متشددون كحميد رسائي بفتح الجلسات لاستعادة الدور الرقابي. والإصرار على ذلك في هذا التوقيت ينبع من رغبة بعض القوى في منصة تأثير أقوى بملفات السياسة الخارجية والمفاوضات، مما يجعل الجدل تعبيرًا عن تنافس سياسي بقدر ما هو نقاش مؤسسي".
وتابع:" لا تتعلق الأزمة بشكل إدارة الجلسات، بل بصراع أعمق حول حدود الدور البرلماني في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة".
"جوان": التوازن بين الردع والدبلوماسية كمسار لحماية المصالح الوطنية
يرى علي حسن حيدري الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، أن تحقيق المصالح الوطنية يقوم على توازن بين الردع والدبلوماسية، حيث التفاوض امتداد للقوة وليس بديلًا عنها، والاتفاقات لا تصمد إلا مدعومة بميزان قوة يفرض على الطرف الآخر حساب تكلفة أي خرق.
وحذر:" من الفصل بين الميدان والدبلوماسية، فالقوة بلا دبلوماسية تفوت الفرص، والدبلوماسية بلا قوة تفقد فعاليتها، ويوسع مفهوم الردع ليشمل الاقتصاد والانسجام الداخلي والتقدم العلمي والإعلامي كعناصر تحدد موقع الدولة التفاوضي".
وتابع:" أحد أخطر الأخطاء هو الاعتقاد بأن الاتفاقات تنتج القوة، فالاتفاق المستدام هو نتيجة للقوة، وتحمي المصالح الوطنية ببناء ردع شامل ثم توظيف الدبلوماسية لتعظيم المكاسب، في توازن يمنع الضعف أو الإفراط في التعويل على التفاوض وحده".
أفادت وسائل إعلام إيرانية ورسائل أرسلها المتابعون إلى "إيران إنترناشيونال" بوقوع اضطراب وخلل واسع النطاق في المنظومات المصرفية بالبلاد.
ووفقاً لهذه التقارير، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً أو بطئاً شديداً في تقديم خدماتها.
وكتب موقع "ديده بان إيران" الإلكتروني: "بناءً على تقارير المستخدمين، واجهت مجدداً بعض المنظومات والخدمات المصرفية في البلاد، منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً واسع النطاق وبطئاً في التشغيل".
وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن حدوث مشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية، هي من بين المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون. كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات "بنك ملت" بمحافظة البرز.
وفي السياق ذاته، تشير الرسائل المرسلة من المتابعين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ظهور مشكلات مماثلة في شتى البنوك؛ حيث أعلن بعض المستخدمين عن عدم تمكنهم من إجراء الحوالات والمعاملات المصرفية، مؤكدين تعطل خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، وملت، وتوسعه تعاون، وملي "الوطني".
وصرح أحد المتابعين قائلاً: "لا يمكن إجراء أي عملية نقل أموال أو حوالات في هذه البنوك"، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية باتت خارج الخدمة تماماً.
ولم يقدم المسؤولون في القطاع المصرفي، حتى وقت نشر هذا التقرير، أي توضيح بشأن أسباب هذه الاضطرابات أو الموعد المتوقع لحلها.