ووفقاً لهذه التقارير، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً أو بطئاً شديداً في تقديم خدماتها.

وكتب موقع "ديده‌ بان إيران" الإلكتروني: "بناءً على تقارير المستخدمين، واجهت مجدداً بعض المنظومات والخدمات المصرفية في البلاد، منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً واسع النطاق وبطئاً في التشغيل".

وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن حدوث مشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية، هي من بين المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون. كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات "بنك ملت" بمحافظة البرز.

وفي السياق ذاته، تشير الرسائل المرسلة من المتابعين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ظهور مشكلات مماثلة في شتى البنوك؛ حيث أعلن بعض المستخدمين عن عدم تمكنهم من إجراء الحوالات والمعاملات المصرفية، مؤكدين تعطل خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، وملت، وتوسعه تعاون، وملي "الوطني".

وصرح أحد المتابعين قائلاً: "لا يمكن إجراء أي عملية نقل أموال أو حوالات في هذه البنوك"، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية باتت خارج الخدمة تماماً.

ولم يقدم المسؤولون في القطاع المصرفي، حتى وقت نشر هذا التقرير، أي توضيح بشأن أسباب هذه الاضطرابات أو الموعد المتوقع لحلها.

