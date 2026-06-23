كتبت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشأن طرح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في المفاوضات، أن هذه التصريحات "خاطئة تمامًا ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن عدم اطلاع".

وأضافت "فارس" أن باكستان "لا تؤدي حاليًا دورًا يُذكر في الوساطة بالمفاوضات"، وأن تصريحات شهباز شريف طُرحت بشكل أساسي بهدف "إبراز دور الوساطة" الذي تسعى إسلام آباد إلى إظهاره.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر تؤدي في الوقت الراهن الدور الأكثر فاعلية في مسار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، إن قضايا من بينها البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وتخفيف العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة، ستُناقش في المحادثات التي تُجرى في سويسرا.