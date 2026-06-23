أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، أن الموارد المالية والإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران والتي سيتم الإفراج عنها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، ستُحفظ في حساب "ضمان" يخضع لسيطرة وإشراف الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن هذه الموارد ستُستخدم حصرياً لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.

وأضاف أن هذه السلع تعد من الاحتياجات الضرورية والملحة لإيران، واصفاً الأوضاع الحالية هناك بأنها "أزمة إنسانية".

وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "أشعر أنه من الضروري أن نقدّم المساعدة الآن، وقبل أن يفوت الأوان".

كما أشار ترامب إلى مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن "المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".