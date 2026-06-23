كتبت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشأن طرح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في المفاوضات، أن هذه التصريحات "خاطئة تمامًا ومن المحتمل أن تكون ناتجة عن عدم اطلاع".
وأضافت "فارس" أن باكستان "لا تؤدي حاليًا دورًا يُذكر في الوساطة بالمفاوضات"، وأن تصريحات شهباز شريف طُرحت بشكل أساسي بهدف "إبراز دور الوساطة" الذي تسعى إسلام آباد إلى إظهاره.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر تؤدي في الوقت الراهن الدور الأكثر فاعلية في مسار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، إن قضايا من بينها البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وتخفيف العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة، ستُناقش في المحادثات التي تُجرى في سويسرا.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين.
ووصف ترامب هذا الحجم من صادرات النفط المارة عبر مضيق هرمز بأنه "رقم قياسي تاريخي".
وأضاف أن أسعار النفط تشهد تراجعاً، معتبراً أن ذلك يعكس تحسناً في الأوضاع الدولية، وقال: "لقد أصبح العالم أكثر أمناً بكثير".
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تدوينة له على منصة "تروث سوشيال"، أن الموارد المالية والإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران والتي سيتم الإفراج عنها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، ستُحفظ في حساب "ضمان" يخضع لسيطرة وإشراف الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه الموارد ستُستخدم حصرياً لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.
وأضاف أن هذه السلع تعد من الاحتياجات الضرورية والملحة لإيران، واصفاً الأوضاع الحالية هناك بأنها "أزمة إنسانية".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "أشعر أنه من الضروري أن نقدّم المساعدة الآن، وقبل أن يفوت الأوان".
كما أشار ترامب إلى مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن "المحادثات تسير بشكل جيد للغاية".
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن مسقط ما زالت تدعم مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان تنفيذها بنجاح.
وأضافت الوزارة أن إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين مطلتين على مضيق هرمز، شددتا على التزامهما بضمان سلامة وحرية الملاحة في هذا الممر المائي، مع الحفاظ على حقوقهما السيادية في المياه الإقليمية للمضيق.
كما أوضحت الخارجية العُمانية أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى وزارتي الخارجية لبحث آليات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها، والرسوم المترتبة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن إيران وسلطنة عُمان ستجريان أيضاً مشاورات مع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، إلى جانب الأطراف المعنية، بشأن الترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة مضيق هرمز.
أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي الإيراني، أن الخلل والاضطراب الذي أصاب "المنظومات القائمة على البطاقات" في بنوك "مِلي" الوطني و"صادرات" و"تجارت"، ناتج عن تعرضها لهجمات سيبرانية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بإخراج الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية عن الخدمة بشكل مؤقت؛ وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء.
وجاء في هذا البيان: "إن الفرق الفنية ومتخصصي الأمن السيبراني يعكفون حالياً على معالجة وإزالة الاضطرابات الحاصلة، من أجل إعادة إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية مجدداً".
وفي السياق ذاته، أفاد مستخدمون في رسائل لهم بعدم تمكنهم من إجراء عمليات نقل الأموال والحوالات المصرفية، مؤكدين أن خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، ومِلت، وتوسعه تعاون، ومِلي، قد واجهت اضطراباً وتعطلاً في خدماتها.
أعلنت مجموعة العمل المعنية بالدقيق والخبز في غرفة النقابات المهنية الإيرانية عن زيادة وصلت إلى 100% في أسعار أنواع الخبز في محافظة طهران، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن محافظة طهران.
وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.
وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.
وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.
الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"
منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.
وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.
إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان
وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.
واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".