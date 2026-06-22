رئيس البرلمان الإيراني: التفاوض أحد أساليب "النضال" واستمرار له
قال رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، خلال رحلة من طهران إلى مسقط، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن التفاوض هو أحد أساليب النضال واستمرار له".
قال رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، خلال رحلة من طهران إلى مسقط، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن التفاوض هو أحد أساليب النضال واستمرار له".
وأضاف: "الذين يحاولون خلق ثنائية بين من يؤيد هذا الميدان أو ذاك، يتحدثون خارج المسار الصحيح، وهذه قضية انحرافية".
وأكد قاليباف: "لن نتخلى عن وحدة أراضي لبنان حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة".
صرح إيمان عطار زاده، المتحدث باسم لجنة مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، بأنه بناءً على الطلبات المتكررة من مختلف أطياف الشعب العراقي، ستُقام مراسم لتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، يوم 8 يوليو (تموز) المقبل، في مدينتي النجف وكربلاء.
وبحسب البرنامج المعلن، فإن المراسم الرسمية لـ "وداع" جثمان خامنئي ستبدأ يوم السبت 4 يوليو المقبل وتستمر لمدة يومين في المصلى.
وأضاف عطار زاده أن مراسم التشييع ستُقام، يوم الثلاثاء 7 يوليو، في مدينة "قم" الإيرانية، وبعد ذلك سيتم نقل جثمان خامنئي إلى العراق.
ووفقًا لتصريحاته، فإن مراسم التشييع في مدينة "مشهد" بإيران ستُقام أيضًا في 10 يوليو المقبل.
وذكر عطار زاده أن الاستعدادات لمراسم التشييع قد تم تجهيزها عدة مرات سابقًا، إلا أنها تأجلت بسبب ظروف الحرب.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أوجدت الظروف اللازمة لانهيار النظام الإيراني في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حدوث ذلك.
وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر دولي للسياسات في القدس يوم 21 يونيو 2026: "لا أستطيع أن أقول متى سيسقط هذا النظام، لكنني أعتقد أننا أوجدنا الظروف اللازمة لسقوطه في المستقبل".
وتابع: "سيكون ذلك هو الانتصار الحقيقي، عندما يستعيد الشعب الإيراني زمام مصيره ويطيح بهذا النظام العنيف الذي أبقاه والعالم في حالة خوف".
كما قال إن إسرائيل لم تكن تواجه إيران فقط، بل استهدفت أيضًا ما وصفه بـ"محور الإرهاب الإيراني".
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قائلاً: "إن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة هي في صالحنا، وستكون مكاسب هذه المحادثات والمفاوضات واضحة وجلية". وأضاف بزشكيان: "إن ترامب، الذي كان يمنعنا من القيام بالعديد من الأمور، اعتبرها جميعاً في خطابه الأخير حقاً مشروعاً للشعب والأمة".
كما أشار بزشكيان إلى أن أموال إيران البالغة 6 مليارات دولار والموجودة في قطر، ستعُاد مجدداً.
وتابع الرئيس الإيراني قوله: "إن نتنياهو هو أول غير الراضين عن هذه المفاوضات".
وزاد بزشكيان: "النقطة الوحيدة بالنسبة لأميركا هي ألا نمتلك قنبلة ذرية، وهو أمر أكد عليه المرشد الإيراني الراحل مراراً وتكراراً بأننا لا نريد قنبلة ذرية؛ حيث قالت أميركا: اكتبوا هذا الأمر فقط ووقعوا عليه، ونحن بدورنا وقعنا".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال زيارته إلى سويسرا، إن البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، لم يُنفذ حتى الآن من الجانب الأمريكي.
ثوأضاف بقائي أن الولايات المتحدة إما لم تتمكن من تنفيذ هذا البند أو لم ترغب في ذلك، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك التعهدات والالتزامات الواردة في الاتفاق.
وقال بقائي: "هذا الموضوع يمثل المسألة الرئيسية والمحور الأساسي في نقاشات ومباحثات اليوم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من المقرر أن نعقد اليوم جلسة تستمر ليوم واحد؛ حيث يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية صباحاً مع الوفدين الباكستاني والقطري باعتبارهما وسيطين، على أن يُعقد بعد الظهر اجتماع رباعي يضم وفدنا، إلى جانب الوفود الأميركية والقطرية والباكستانية".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مؤتمر السياسات النقدية والمالية السنوي إن على الحكومة مسؤولية تقديم حلول عملية لتحقيق العدالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف: "لا يمكن أن يعيش مجتمع لسنوات طويلة مع معدلات تضخم تتراوح بين 40 و60%، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، دون التعامل مع ذلك بجدية".
وأشار إلى أن آثار التضخم تطال بشكل أكبر ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد بزشكيان أن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتحسين معيشة المواطنين، وضبط التضخم، وإصلاح البنية الاقتصادية، والعمل على مستقبل أفضل للأجيال الشابة، مع منع اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.