وبحسب البرنامج المعلن، فإن المراسم الرسمية لـ "وداع" جثمان خامنئي ستبدأ يوم السبت 4 يوليو المقبل وتستمر لمدة يومين في المصلى.

وأضاف عطار زاده أن مراسم التشييع ستُقام، يوم الثلاثاء 7 يوليو، في مدينة "قم" الإيرانية، وبعد ذلك سيتم نقل جثمان خامنئي إلى العراق.

ووفقًا لتصريحاته، فإن مراسم التشييع في مدينة "مشهد" بإيران ستُقام أيضًا في 10 يوليو المقبل.

وذكر عطار زاده أن الاستعدادات لمراسم التشييع قد تم تجهيزها عدة مرات سابقًا، إلا أنها تأجلت بسبب ظروف الحرب.