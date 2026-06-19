كما دعت الوكالة إلى إلغاء جميع المفاوضات المقبلة، معتبرة أن استمرار هجمات إسرائيل وبقاء قواتها في جنوب لبنان يمثلان "انتهاكًا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة".

وأضافت "تسنيم" أنه إذا قامت إيران بفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ التزامات الولايات المتحدة ووقف الهجمات الإسرائيلية، فستفقد جزءًا من أوراق الضغط لديها.

واعتبرت الوكالة أيضًا أن التقارير التي تتحدث عن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها لا تتوافق مع وعود المسؤولين الحكوميين وفريق التفاوض الإيراني.