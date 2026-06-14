أعلن مجلس تنسيق البنوك الإيرانية، أن الاضطراب الذي شهدته أنظمة بنوك "ملي"، و"تجارت"، و"صادرات"، وتطوير الصادرات "توسعه صادرات"، كان ناتجاً عن "هجوم سيبراني محدود" استهدف البنية التحتية للاتصالات المشتركة بين هذه البنوك الأربعة، مؤكداً عدم حدوث أي وصول غير مصرح به إلى معلومات العملاء، كما لم يتم حذف أي بيانات.

وبحسب التقارير، فإن هذا الخلل الذي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت، 13 يونيو 2026، لا يزال مستمراً حتى الآن.