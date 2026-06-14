قالت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة إن حزب الله ضحّى بمصالح لبنان لخدمة أهداف النظام الإيراني، مؤكدة أن مستقبل لبنان يجب أن يُحدد في بيروت وليس في طهران، وأن اللبنانيين يستحقون الاستقرار والفرص والسيادة الوطنية.

وكتبت السفارة على منصة «إكس» مخاطبة اللبنانيين: «على مدى سنوات طويلة، جرّ حزب الله لبنان إلى صراعات لم تكن تخدم مصالح الشعب اللبناني، فيما عمل في الوقت نفسه على تنفيذ أجندة الجمهورية الإسلامية على حساب مصالح لبنان».

وأضافت أن «لبناناً أقوى وأكثر ازدهاراً لن يتحقق إلا عندما يُرسم مستقبله في بيروت لا في طهران».

وأكدت السفارة أن «الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً قائماً على الفرص والاستقرار والسيادة الوطنية، لا على طموحات نظام أجنبي».