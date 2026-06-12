أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنه في إطار تنفيذ الحصار البحري على موانئ إيران الجنوبية، تم إجبار 136 سفينة على تغيير مسارها وتعطيل 9 أخرى، حتى الآن.

وكتبت "سنتكوم"، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، على منصة "إكس"، أن البحرية الأميركية والقوات الجوية تواصلان تسيير الدوريات في مياه المنطقة ومواصلة تنفيذ الحصار على إيران.

وبدأ هذا الحصار بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا في شهر أبريل (نيسان) الماضي بفرض قيود على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

