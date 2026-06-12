قال القيادي البارز بحزب الله وممثله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن الحزب يثق بأن إيران ستصر على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وأضاف فضل الله، في تصريحات له عبر قناة "المنار"، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن الحزب يملك ثقة كاملة في طهران، ويعتقد أنها ستصر على إدراج ملف لبنان في أي اتفاق مع واشنطن.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تشير إلى ارتفاع احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وكانت مسؤولون في النظام الإيراني قد أكدوا، خلال الأشهر الأخيرة، ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، واعتبروا ذلك أحد المطالب الأساسية لطهران في المفاوضات مع واشنطن.