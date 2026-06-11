كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه بعد تأكيد إجراء محادثات على أعلى مستويات القيادة في إيران، تم إلغاء الهجمات المقررة مساء الخميس.

وأضاف أن النقاط النهائية للاتفاق حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحصار البحري سيستمر إلى حين استكمال الاتفاق.

كما قال إن موعد ومكان توقيع الاتفاق مع إيران سيُعلنان قريبًا.