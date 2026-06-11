أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان، أن "أي خطأ في التقدير أو اعتداء على أمن البلاد ووحدة أراضيها سيُواجَه برد حاسم ومؤلم يتجاوز التصورات الخاطئة للأعداء".
وجاء في جزء من البيان: "لا شك أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع اليوم بدرجة من الجاهزية والقدرات والقوة الدفاعية تفوق ما كانت عليه في السابق".
قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبد اللهي، بشأن تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضرب البنى التحتية النفطية: "إما أن يستمر تصدير النفط والغاز للجميع أو لن يكون متاحًا لأي طرف".
وأضاف أنه في حال تكرار الهجمات الأميركية، سيكون الرد أشد، وقد يتسع نطاق الحرب.
وتابع أن التناقض في أقوال وأفعال الولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن التجارة الدولية، خصوصًا في مضيق هرمز.
وقال إن قادة الولايات المتحدة، بسبب عدم فهمهم للشعب الإيراني والقوات المسلحة، "يدورون في حلقة مفرغة"، وإنهم لا يستطيعون عبر الحرب الإعلامية إخفاء "هزائمهم المتكررة".
قال أمين لجنة تنظيم مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، إنه لا توجد أي خطط لإقامة تلك المراسم خارج البلاد، وإن جميع الترتيبات تُعد داخل إيران.
وأضاف أن الحكومة، بكل إمكاناتها وبقيادة محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، تعمل على التخطيط للمراسم، على أن تُقام في أي وقت ترى فيه المصلحة.
ويُشار إلى أن المسؤولين في إيران قدموا حتى الآن تصريحات متضاربة حول موعد إقامة هذه المراسم.
كتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة "إكس"، أنها أجرت محادثة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن التصعيد الأخير في التوترات بالمنطقة الخليجية ووضع المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضافت أنها تواصلت أيضًا مع وزير خارجية الكويت، مؤكدة أن استئناف الهجمات على الدول الخليجية وبنيتها التحتية الحيوية غير مقبول.
وقالت إن العودة إلى حرب شاملة ستكون مكلفة للغاية على المنطقة بأكملها، وإن المسار الدبلوماسي لا يزال أفضل طريق للخروج من الأزمة.
في أعقاب تصريحات ترامب بشأن احتمال شنّ هجوم جديد على أهداف داخل إيران، كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس": "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتسرعة ستدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور، وستؤدي إلى تفجير البنى التحتية للطاقة والأسواق".
وأضاف: "كما ستتسبب في وجود مستنقع لا نهاية له ستظلون عالقين فيه لسنوات".
وتابع قاليباف: "ستشاهدون إيران مختلفة".
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في حديثه للصحافيين: "إذا أقدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أي إجراء غير محسوب فسيواجه ردًا يُسجّل في التاريخ".
وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة يعيش حالة من الوهم، وقدراتنا القتالية في جزيرة خارك عالية جدًا، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد".