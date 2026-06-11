قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبد اللهي، بشأن تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضرب البنى التحتية النفطية: "إما أن يستمر تصدير النفط والغاز للجميع أو لن يكون متاحًا لأي طرف".

وأضاف أنه في حال تكرار الهجمات الأميركية، سيكون الرد أشد، وقد يتسع نطاق الحرب.

وتابع أن التناقض في أقوال وأفعال الولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن التجارة الدولية، خصوصًا في مضيق هرمز.

وقال إن قادة الولايات المتحدة، بسبب عدم فهمهم للشعب الإيراني والقوات المسلحة، "يدورون في حلقة مفرغة"، وإنهم لا يستطيعون عبر الحرب الإعلامية إخفاء "هزائمهم المتكررة".