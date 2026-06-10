ترامب: إيران تتحول بسرعة إلى دولة فاشلة والحصار البحري يشبه "الجدار الفولاذي"
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" الحصار البحري المفروض على موانئ إيران الجنوبية بأنه فعّال، وشبّهه بـ "جدار فولاذي".
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" الحصار البحري المفروض على موانئ إيران الجنوبية بأنه فعّال، وشبّهه بـ "جدار فولاذي".
وأضاف: "وسائل الإعلام المزيفة ترفض نشر تقارير عن مدى فاعلية الحصار البحري الأميركي. إنه أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية».
وتابع ترامب: "إيران لا تقوم بأي تجارة، ولا تدفع رواتب قواتها المسلحة، ولا تسدد ديونها، وهي تتحول بسرعة إلى دولة فاشلة".
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، إن إيران أهدرت وقتًا طويلاً في التفاوض بشأن اتفاق كان يمكن أن يكون "رائعًا" لها، مضيفًا أنها "يجب الآن أن تدفع ثمن ذلك".
ووصف ترامب القوات المسلحة الإيرانية بأنها تعيش "فوضى شاملة"، مؤكدًا أن أجزاءً كبيرة منها، مثل البحرية والجوية، "لم تعد موجودة فعليًا"، مضيفًا: "إنهم فشلوا بالكامل".
وفي منشوره، أعاد ترامب وصف إيران بأنها "بلطجي الشرق الأوسط"، متابعًا: "إيران لا تفعل سوى الكلام ولا تقوم بأي عمل.. البلطجي انتهى".
واختتم ترامب منشوره: "إن طهران أضاعت وقتًا طويلاً في التفاوض حول اتفاق كان يمكن أن يكون جيدًا جدًا لها، والآن عليها أن تدفع الثمن".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده تواجه "اختبارًا صعبًا" في ظل العقوبات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن إدارة شؤون البلاد في ظل العجز والاختلالات الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا.
وأضاف: "نحن الآن تحت العقوبات، وقد أُغلقت الطرق أمامنا، ولدينا اختبار صعب. يجب أن ندير البلاد رغم العجز والاختلالات القائمة".
وتابع أن إدارة البلاد في ظل الحرب والتوترات الحالية "ليست مهمة سهلة".
كما قال بزشكيان إن "الشهادة فوز عظيم"، لكنه شدد على أن "تمكن العدو من استهداف قادتنا وقتلهم بهذه السهولة أمر غير مقبول على الإطلاق".
أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، أن الكشف عن نظام جديد لإدارة المعارك، عقب تطوير منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس" وإطلاق أقمار صناعية، يُعد "رسالة واضحة إلى إيران".
وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد كشفت عن الجيل الجديد من نظام يُعرف باسم "أوبال-إن جي"، وهو نظام قيادة وسيطرة متقدم يجمع معلومات ساحة المعركة من الجو والبر والبحر بشكل متزامن ومتكامل.
وبحسب الجانب الإسرائيلي، فإن النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتحديد الأولويات بين الأهداف، ومساعدة القادة على اتخاذ قرارات أسرع، كما يتيح تنسيقًا بين الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والمروحيات والسفن ومراكز القيادة.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة مبنية على خبرات تشغيل النظام السابق "أوبال"، ومتكيفة مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتقول إسرائيل إن هذا النظام يسهل التعاون بين المعدات المأهولة وغير المأهولة في مجالات مثل جمع المعلومات والحرب الإلكترونية والعمليات المنسقة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات الأميركية التي نُفذت مساء الثلاثاء تلحق الضرر بالمسار الدبلوماسي.
وأضاف أن «الرسائل المتناقضة، والتغييرات المتكررة في المواقف والمطالب، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، تضر بالعملية الدبلوماسية».
وأكد بقائي أن «أي مسار دبلوماسي يتضرر من اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية»، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات يتطلب وجود حد أدنى من الأجواء المناسبة.
كما اتهم إسرائيل بالإضرار بالجهود الدبلوماسية من خلال ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار" في لبنان.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء ما وصفتها بعمليات «الدفاع عن النفس» ضد إيران، والتي نُفذت بأمر من الرئيس الأميركي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.
وقالت سنتكوم إن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأميركيين استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة الإيرانية قرب مضيق هرمز.
وأضافت أن العملية جاءت «رداً متناسباً» على هجمات استهدفت قوات أميركية وسفناً تجارية دولية في مياه المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، ومستعدة للتعامل مع ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية غير المبررة».