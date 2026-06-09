حُكم على رجل الدِين وعضو مجمع المدرسين والمحققين في الحوزة الدينية بقم وأستاذ جامعة مفيد والباحث الديني المحتجز في سجن "قم"، عبد الرحيم سليماني أردستاني، من قِبل المحكمة الخاصة برجال الدين، بالسجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية وتجريده من الزيّ الديني.
وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.
ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.
وكان سليماني أردستاني قد ذكر في رسالة من داخل السجن أنه يواجه اتهامات من بينها "تشويش الرأي العام"، و"الإساءة إلى المقدسات"، و"الإساءة إلى المرشد" فيما يتعلق بعلي ومجتبى خامنئي، و"التجمع احتجاجًا على اعتقال مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)"، و"التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي".
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "القوات الأجنبية الموجودة بالقرب من أراضينا معرضة للخطر دائمًا. ولتقليل هذا الخطر، فإن الحل الأفضل هو أن يغادروا المنطقة".
وأضاف: "نحن نفضل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث بلغات أخرى أيضًا".
ردًا على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول التوترات بين إسرائيل وإيران، أكد السيناتور الأميركي، تيم شيهي، بحسم دعم بلاده الكامل لإسرائيل.
كما أعرب عن شكوكه في احتمالية توصل إدارة دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران، قائلاً إن التجربة أثبتت أن الاتفاق مع النظام الإيراني أمر صعب، ما لم تُمنح طهران امتيازات مالية واسعة.
وقال شيهي: "آمل أن يتمكن من ذلك، لكن حتى اليوم، ظلت الاتفاقيات عادةً بعيدة منال الدول التي حاولت التعامل أو التفاوض مع النظام الإيراني، ما لم تقرر منح إيران مليارات الدولارات. لذلك، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق جيد في المدى القريب أمر مستبعد، لكني آمل أن يتحقق مثل هذا الاتفاق".
وفي رده على سؤال بشأن مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اتخذ السناتور شيهي موقفًا صريحًا قائلاً: "هذا أمر جيد.. أنا سعيد لأنه مات".
ردًا على احتمال رفع علم "الأسد والشمس" خلال مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، قال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي: "لقد أعلنا أنه إذا رأينا أي علم مخالف لعلم النظام في الملعب، ورصدنا شعارات تنتهك القواعد المعمول بها، فإن مدير الفريق يتولى مسؤولية إيقاف المباراة".
وأضاف: "يجب على المنظومة الأمنية المنظمة للبطولة أن تهيئ ظروف المباراة لفريقنا، وطالما لم تُحل هذه القضية، فيمكننا عدم الاستمرار في اللعب".
وحول مسيرة "يوم الفخر للمثليين" المتزامنة مع مباراة إيران ومصر في مدينة سياتل، قال دنيا مالي: "لقد قيل لنا ألا نقلق بشأن هذا الأمر، فهذه الأشياء معتادة وهناك قواعد ملزمون باتباعها".
وفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تم نقل السجينة السياسية الإيرانية، آمنة بيرقداري كِرهرودي (61 عامًا)، المنحدرة من مدينة فريمان، إلى الجناح رقم 2 في سجن النساء بـ "وكيل آباد" في مشهد، وذلك دون مراعاة لمبدأ الفصل بين الجرائم.
وأفادت المعلومات بأن هذا الجناح مخصص، بحسب مصادر مطلعة، لاحتجاز السجينات المتهمات بارتكاب الجرائم العنيفة وذوات السوابق.
وصرح مصدر مطلع على وضع هذه السجينة السياسية بأن الظروف الصحية في هذا الجناح سيئة للغاية، ولم تُمنح بيرقداري حتى بطانية، مما يضطرها للنوم على الأرض. كما تعرضت لنوبة عصبية داخل السجن، وسط مخاوف تقف وراء وضعها الصحي والنفسي المقلق.
وكانت بيرقداري قد اعتُقلت في يناير (كانون الثاني) 2025 برفقة نجلها، وحُرمت لأسابيع من الاتصال واللقاء بعائلتها، قبل أن يُفرج عنها بكفالة في أوائل العام نفسه، ليعاد اعتقالها مجددًا في 2 مايو (أيار) الماضي.
وعقب اعتقالها الأخير، تعرض زوجها علي أنبائي فريماني (وهو معلم متقاعد ومصاب بالأسلحة الكيماوية في الحرب الإيرانية- العراقية) لجلطة دماغية، ويرقد منذ ذلك الحين في غيبوبة بمستشفى "قائم" في مشهد.
يُذكر أن بيرقداري أم لأربعة أطفال، وتؤكد مصادر مطلعة أن الضغوط الناجمة عن وضع زوجها الصحي، وإصابة نجلها إيمان أنبائي فريماني بسرطان نخاع العظام، قد أدت إلى تدهور حالتها النفسية بشكل حاد.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إيران أسقطت مروحية متطورة من طراز "أباتشي" تابعة لجيش بلاده، أثناء قيامها بدوريتها فوق مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم.
وكتب ترامب، مساء الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن "الجيش الأمريكي العظيم" أبلغه بأن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو، إحدى مروحيات الأباتشي المتطورة للغاية التابعة لبلاده خلال تنفيذها دورية فوق مضيق هرمز.
وأشار ترامب إلى أن طياري المروحية بخير ولم يصابا بأذى، مؤكدًا: "ومع ذلك، لا تملك الولايات المتحدة خيارًا سوى الرد على هذا الهجوم". ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة أو توقيت الرد المحتمل.
وفي السياق ذاته، أعاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، نشر تدوينة ترامب على منصة "تروث سوشال" بشأن ضرورة رد واشنطن على إسقاط المروحية في مضيق هرمز. وكان ترامب قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، بشأن هذا الحادث أن الطيارين "بصحة جيدة".
ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ظهر الثلاثاء، أن المروحية سقطت أثناء قيامها بدوريات في المياه الإقليمية بالقرب من سواحل عُمان، وتم إنقاذ العسكريين الاثنين اللذين كانا على متنها بعد نحو ساعتين من الحادث على يد القوات الأميركية. وأضافت "سنتكوم" أن الوضع الصحي للعسكريين مستقر، وأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
ووفقًا لـ "سنتكوم"، فقد نُفذت عملية الإنقاذ بتوجيه من قيادة القوات البحرية الأميركية في المنطقة المركزية والفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأميركي، وبدعم من وحدات تابعة للبحرية والقوات الجوية الأميركية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأميركي.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، قبل إعلان ترامب، أن سبب سقوط المروحية لم يتضح بعد، ولم يُعرف ما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة إطلاق نار من قِبل القوات الإيرانية، أم بسبب خلل فني أو عامل آخر. وصرح أحد المصادر المطلعة للصحيفة بأن التحقيقات حول أبعاد الحادث لا تزال مستمرة.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل الهدنة التي أُعلنت في 8 أبريل (نيسان) الماضي. وكان وقف إطلاق النار هذا قد أنهى الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد نحو 40 يومًا من العمليات. ومع ذلك، لم تهدأ التوترات تمامًا واستمرت اشتباكات متفرقة في المنطقة.
وقد استهدفت إيران مواقع في إسرائيل، مساء الأحد 7 يونيو، دعمًا لحزب الله اللبناني، وردت إسرائيل على هذا الهجوم؛ حيث استمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين حتى ظهر الاثنين 8 يونيو. وأعلنت إيران وإسرائيل يوم الاثنين وقف الهجمات المتبادلة، لكن طهران حذرت من أنها ستستأنف الاشتباكات حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.
وتفرض هذه التوترات مزيدًا من التحديات أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
ويُذكر أن "سنتكوم" تستخدم في عملياتها لحماية الملاحة ومواجهة التحركات الإيرانية في مضيق هرمز مروحيات أباتشي، وطائرات مسيرة مسلحة من طراز "MQ-9 Reaper"، ومقاتلات "F/A-18" و"F-35".
ويعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، ويمر عبره نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم. ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، عرقلت إيران مرارًا حركة السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وهو إجراء أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.