ردًا على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول التوترات بين إسرائيل وإيران، أكد السيناتور الأميركي، تيم شيهي، بحسم دعم بلاده الكامل لإسرائيل.

كما أعرب عن شكوكه في احتمالية توصل إدارة دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران، قائلاً إن التجربة أثبتت أن الاتفاق مع النظام الإيراني أمر صعب، ما لم تُمنح طهران امتيازات مالية واسعة.

وقال شيهي: "آمل أن يتمكن من ذلك، لكن حتى اليوم، ظلت الاتفاقيات عادةً بعيدة منال الدول التي حاولت التعامل أو التفاوض مع النظام الإيراني، ما لم تقرر منح إيران مليارات الدولارات. لذلك، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق جيد في المدى القريب أمر مستبعد، لكني آمل أن يتحقق مثل هذا الاتفاق".

وفي رده على سؤال بشأن مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اتخذ السناتور شيهي موقفًا صريحًا قائلاً: "هذا أمر جيد.. أنا سعيد لأنه مات".