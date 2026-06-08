صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، بأن المقاومة في المنطقة تشكل جبهة واحدة، ولا ينبغي الفصل بين أطرافها ومحاورها المختلفة بما في ذلك لبنان، مؤكدًا أن هذه الجبهة ذات طبيعة وهيكلية موحدة.

وأضاف كوثري قائلاً: "أي اعتداء أو تعرض لحزب الله وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، سيواجه برَد فعل مقابل وفوري من قِبل القوات المسلحة الإيرانية".

وأكد البرلماني الإيراني أن "القوة الحقيقية والفعالة لجبهة المقاومة لم تدخل ميدان المعركة بعد".

