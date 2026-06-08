قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفّذ، صباح الاثنين 8 يونيو (حزيران)، غارات على عدد من البنى التحتية داخل مجمع معشور للبتروكيماويات، جنوب غربي إيران، وذلك بتوجيه استخباراتي دقيق.

وأضاف أن المنشآت المستهدفة كانت تُستخدم من قبل القوات التابعة للنظام الإيراني لإنتاج وتصدير مواد أولية تُستخدم في تصنيع الأسلحة، مشيرًا إلى أن بعضها ينتج مواد فريدة تُعد مكونات أساسية في تطوير الصواريخ الباليستية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المنشآت تمثل جزءًا حيويًا من البنية الإنتاجية المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل ومواطنيها.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الضربات تأتي ضمن سلسلة هجمات إضافية استهدفت المجمع ذاته خلال عملية "زئير الأسد".