صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، بأن المقاومة في المنطقة تشكل جبهة واحدة، ولا ينبغي الفصل بين أطرافها ومحاورها المختلفة بما في ذلك لبنان، مؤكدًا أن هذه الجبهة ذات طبيعة وهيكلية موحدة.
وأضاف كوثري قائلاً: "أي اعتداء أو تعرض لحزب الله وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، سيواجه برَد فعل مقابل وفوري من قِبل القوات المسلحة الإيرانية".
وأكد البرلماني الإيراني أن "القوة الحقيقية والفعالة لجبهة المقاومة لم تدخل ميدان المعركة بعد".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفّذ، صباح الاثنين 8 يونيو (حزيران)، غارات على عدد من البنى التحتية داخل مجمع معشور للبتروكيماويات، جنوب غربي إيران، وذلك بتوجيه استخباراتي دقيق.
وأضاف أن المنشآت المستهدفة كانت تُستخدم من قبل القوات التابعة للنظام الإيراني لإنتاج وتصدير مواد أولية تُستخدم في تصنيع الأسلحة، مشيرًا إلى أن بعضها ينتج مواد فريدة تُعد مكونات أساسية في تطوير الصواريخ الباليستية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المنشآت تمثل جزءًا حيويًا من البنية الإنتاجية المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل ومواطنيها.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الضربات تأتي ضمن سلسلة هجمات إضافية استهدفت المجمع ذاته خلال عملية "زئير الأسد".
كتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، صادق آملی لاريجاني، على منصة "إكس"، أن "هجوم إيران في الدفاع عن لبنان لم يكن مجرد رد عسكري، بل كان إعلانًا رسميًا لعقيدة استراتيجية".
وأضاف أن "هذه الخطوة حملت رسالة واضحة مفادها أنه إذا وقع اعتداء على أحد أركان محور المقاومة، فسيكون هناك رد يتجاوز الحدود الجغرافية ويغيّر معادلات المنطقة".
وتابع لاريجاني أن إيران أظهرت في الوقت نفسه أن أي توسيع للصراع أو استهداف للبنية التحتية الحيوية للبلاد سيواجه برد شامل ورادع، قد تمتد دائرته لتشمل جميع الأطراف الداعمة لهذا التصعيد.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفي دفرين، أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" شاركت بفاعلية في اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران.
وقال دفرين: "كان لدينا تنسيق وثيق مع (سنتكوم)، بما في ذلك المجال الدفاعي، وقد شاركوا بالأمس في عمليات الاعتراض".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إيران تربط هجومها بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أن إطلاق طهران الصواريخ باتجاه إسرائيل يُعد انتهاكاً لاتفاق الهدنة المستمر منذ شهرين.
وأشار إلى أن هذا السلوك قد يعكس "عجز الإيرانيين عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، ولجأوا إلى خرق وقف إطلاق النار بهدف كسب الوقت".
أفادت تقارير صادرة عن بعض المصادر بشأن تفاصيل الأهداف في الموجة الحالية من الهجمات داخل إيران، باستهداف مصنع لتجميع الطائرات المسيّرة قرب مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان.
وأضافت هذه المصادر أن هجومًا آخر في منطقة كرج استهدف مقر "سيد الشهداء"، وهو أحد الوحدات المركزية والاستراتيجية التابعة للحرس الثوري في محافظة طهران.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن هجومًا ثالثًا وقع في مدينة كُبودرآهنغ بمحافظة همدان، حيث تم استهداف نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج"، قرب قاعدة شاهرخي الجوية.
وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا حتى الآن تفاصيل هذه الهجمات أو حجم الخسائر المحتملة.
أفادت تقارير صادرة عن بعض المصادر بشأن تفاصيل الأهداف في الموجة الحالية من الهجمات داخل إيران، باستهداف مصنع لتجميع الطائرات المسيّرة قرب مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان.
وأضافت هذه المصادر أن هجومًا آخر في منطقة كرج استهدف مقر "سيد الشهداء"، وهو أحد الوحدات المركزية والاستراتيجية التابعة للحرس الثوري في محافظة طهران.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن هجومًا ثالثًا وقع في مدينة كُبودرآهنغ بمحافظة همدان، حيث تم استهداف نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج"، قرب قاعدة شاهرخي الجوية.
وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا حتى الآن تفاصيل هذه الهجمات أو حجم الخسائر المحتملة.