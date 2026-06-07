وأضاف أن المشكلة الرئيسية في التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أننا نواجه مواقف متغيرة للغاية، وتصريحات متفاوتة، وأقوالاً متناقضة تصدر عن مختلف المسؤولين.

كما ذكر بقائي أن على الولايات المتحدة الأميركية وقف العقوبات وأن تفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الوضع "غير مستقر للغاية وخطير"، وأن كل هذا يعود إلى النهج الأميركي "غير المتزن" تجاه المنطقة ووقف إطلاق النار.