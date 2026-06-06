قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إن "الجميع يتمنى الذهاب وتقبيل يد المرشد مجتبی خامنئي، لكن إذا اعتقدوا الآن أن العدو قد يستغل ذهابهم إليه للقيام بأي عمل، فلا ينبغي لهم فعل ذلك".

وأضاف نيكزاد: "لقد كان مجتبى إلى جانب والده علي خامنئي الذي تولّى قيادة البلاد والأمة الإسلامية لمدة 36 عامًا و9 أشهر".

وعن انتخابات المجالس المحلية وإرسال الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، قال نيكزاد: "كانت البلاد قد وصلت إلى طريق مسدود، فكتبت رسالة إلى مجتبى خامنئي قبل سبعة أسابيع، يوم الخميس، وتلقينا الرد الساعة الثامنة صباح يوم السبت".

