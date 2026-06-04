صرح رئيس مجلس إدارة جمعية "الهيموفيليا" الإيرانية، أمين أفشار، بأنه لا يوجد عمليًا أي مخزون في البلاد لبعض الأدوية التي يحتاجها المرضى المصابون باضطرابات النزيف، مشيرًا إلى وجود مخاوف مطروحة بشأن توفير بعض مشتقات ومستحضرات تخثر الدم.

وأوضح أمين أفشار، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أنه بالتزامن مع تشديد القيود المصرفية ومشاكل الاستيراد، واجهت عملية وصول المرضى إلى بعض الأدوية الحيوية تحديات جديّة.

وأضاف أفشار أن المرضى الذين يعانون نقص "العامل 13" و"مرض فون فيلبراند" هم الأكثر قلقًا، كما أن هناك غموضًا يكتنف توفير المستحضرات اللازمة لمرضى الهيموفيليا من فئتي (A) و(B).

واختتم أفشار تصريحه بالإشارة إلى أن هؤلاء المرضى ليس لهم أي دور في نشوء هذه القيود المفروضة، لكنهم يدفعون ثمنها اليوم من خلال التهديد الذي يمس سلامتهم وحياتهم.