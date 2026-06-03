البحرين تدين الهجمات الإيرانية على الكويت وتصفها بـ "الإرهابية"
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، عبر منصة "إكس" أن مملكة البحرين تدين استمرار الهجمات "الإرهابية" الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية فيها.
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، عبر منصة "إكس" أن مملكة البحرين تدين استمرار الهجمات "الإرهابية" الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية فيها.
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية، حماد سليمان المشعان، استدعى حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بالكويت، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الهجمات الأخيرة على الأراضي الكويتية.
كما قررت الكويت تقليص عدد العاملين في السفارة الإيرانية، واعتبرت اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية "شخصين غير مرغوب فيهما"، وأمرت بمغادرتهما البلاد خلال 24 ساعة.
وقالت السلطات الكويتية إن القرار جاء عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية، بينها مطار الكويت الدولي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 63 آخرين.
أدانت وزارة الخارجية الهندية الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي، وأعلنت مقتل مواطن هندي وإصابة عدد آخر من المواطنين الهنود.
وقالت الوزارة في بيان: "ندين الهجوم على مطار الكويت الدولي الذي أودى بحياة مواطن هندي وأدى إلى إصابة عدد من مواطنينا".
وأضافت: "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى وقف مثل هذه الهجمات".
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤولين غربيين وبيانات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن خطر سعي إيران سرًا إلى امتلاك سلاح نووي أصبح أكبر مما كان عليه قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري لم تعد تخضع للتفتيش الأسبوعي المنتظم كما في السابق، وأن الوكالة لا تستطيع حاليًا إصدار تقييم حاسم بشأنها.
وقال دبلوماسيان رفيعان إن بقاء هذه المواد لفترات طويلة خارج الرقابة الكاملة يزيد من احتمال تحويلها إلى أغراض غير سلمية.
كما أكد رافائيل غروسي أن الوكالة لم تشارك في الجولات الأخيرة من المفاوضات، محذرًا من أن أي اتفاق غير قابل للتحقق قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إنه لا يمكن التنبؤ بدقة بموعد سقوط نظام مثل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أنه لم يتم التنبؤ بسقوط أنظمة سابقة مثل رومانيا أو سقوط جدار برلين، رغم أن ذلك حدث لاحقًا بسبب اتساع الانقسامات الداخلية تحت السطح.
وأضاف نتنياهو أن هناك حاليًا "شقوقًا كبيرة" داخل دائرة الحكم في إيران، ولا يمكن تحديد توقيت السقوط، لكنني أعتقد أن هذه الانقسامات ستتوسع في نهاية المطاف وستؤدي إلى سقوط النظام، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
كما قال: "أعتقد أنه يجب مساعدة الشعب الإيراني في إسقاط هذا النظام الذي أصبح ضعيفًا جدًا، وهذا الموقف لم يتغير، لكن ذلك لن يحدث في الوقت الذي نحدده نحن".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أنه والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لديهما رؤية مشتركة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران.
وقال نتنياهو: "أحيانًا تكون لدينا خلافات تكتيكية، لكننا نعمل على حلها".
وبشأن حزب الله، أضاف: "كثير ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "العمل في إيران لم ينتهِ بعد، لكنهم أصبحوا أضعف".