أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية، حماد سليمان المشعان، استدعى حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بالكويت، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الهجمات الأخيرة على الأراضي الكويتية.

كما قررت الكويت تقليص عدد العاملين في السفارة الإيرانية، واعتبرت اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية "شخصين غير مرغوب فيهما"، وأمرت بمغادرتهما البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت السلطات الكويتية إن القرار جاء عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية، بينها مطار الكويت الدولي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 63 آخرين.