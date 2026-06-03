قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إنه لا يمكن التنبؤ بدقة بموعد سقوط نظام مثل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أنه لم يتم التنبؤ بسقوط أنظمة سابقة مثل رومانيا أو سقوط جدار برلين، رغم أن ذلك حدث لاحقًا بسبب اتساع الانقسامات الداخلية تحت السطح.

وأضاف نتنياهو أن هناك حاليًا "شقوقًا كبيرة" داخل دائرة الحكم في إيران، ولا يمكن تحديد توقيت السقوط، لكنني أعتقد أن هذه الانقسامات ستتوسع في نهاية المطاف وستؤدي إلى سقوط النظام، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.

كما قال: "أعتقد أنه يجب مساعدة الشعب الإيراني في إسقاط هذا النظام الذي أصبح ضعيفًا جدًا، وهذا الموقف لم يتغير، لكن ذلك لن يحدث في الوقت الذي نحدده نحن".