أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤولين غربيين وبيانات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن خطر سعي إيران سرًا إلى امتلاك سلاح نووي أصبح أكبر مما كان عليه قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري لم تعد تخضع للتفتيش الأسبوعي المنتظم كما في السابق، وأن الوكالة لا تستطيع حاليًا إصدار تقييم حاسم بشأنها.

وقال دبلوماسيان رفيعان إن بقاء هذه المواد لفترات طويلة خارج الرقابة الكاملة يزيد من احتمال تحويلها إلى أغراض غير سلمية.

كما أكد رافائيل غروسي أن الوكالة لم تشارك في الجولات الأخيرة من المفاوضات، محذرًا من أن أي اتفاق غير قابل للتحقق قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.