وزير الخارجية الأميركي: فتح مضيق هرمز شرطنا الأول للتفاوض مع طهران
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "الشرط الأول في المفاوضات مع إيران هو إعادة فتح مضيق هرمز".
وأضاف أن "إدارة ترامب لم تقترح تخفيف أو رفع العقوبات عن إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط".
وتابع قائلاً: "أي تخفيف أو رفع للعقوبات سيكون مشروطًا بالتزام طهران بالمتطلبات المتعلقة ببرنامجها النووي".
أعلن مساعد الشؤون الاجتماعية والثقافية لبلدية طهران، محمد علي توكلي زاده، أن قيادة مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قد وُكلت إلى الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح توكلي زاده، أنه جرى التخطيط لمراسم وداع للجثمان تستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن مراسم التشييع داخل العاصمة طهران وحدها ستستغرق 24 ساعة على الأقل.
وأضاف المسؤول في بلدية طهران أن جميع المحافظات الإيرانية تجري استعداداتها حالياً لاستضافة هذه المراسم، لافتاً إلى أن حجم الطلبات المرتفع من المحافظات لاستضافة الجثمان قد خلق صعوبة في اتخاذ القرار النهائي، ومع ذلك فإن تدفق طلبات الاستضافة لا يزال مستمراً.
ووفقاً لتوكلي زاده، فإن هناك احتمالية مطروحة لإقامة هذه المراسم في أواخر شهر ذي الحجة وأوائل شهر محرم (والذي يوافق منتصف شهر يونيو الجاري)، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود نقاشات جارية لتمديد فترة التجهيزات والتحضيرات لضمان تنظيم المراسم بشكل أفضل.
واختتم مساعد بلدية طهران تصريحاته بالإشارة إلى أنه عقب انتهاء مراسم العاصمة طهران، سيتم نقل الجثمان لإقامة مراسم تشييع أخرى في مدينتي قم ومشهد.
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، بأن محكمة الثورة في الأهواز أصدرت حكماً بالسجن في مجموع أحكامه لمدة 32 عاماً وستة أشهر ويومين بحق مريم باباجاني، وهي إحدى معتقلات احتجاجات يناير 2026 في مدينة إيذه.
ووفقاً للتقرير، فقد حُكم على باباجاني بالسجن لمدة 20 عاماً ويوم واحد عن التهمة "الأمنية" الأولى، و12 عاماً وستة أشهر ويوم واحد عن التهمة الثانية. وجاء في الحكم الصادر توجيه اتهامات ضدها تستند إلى قانون "تشديد عقوبة التجسس".
ونقل موقع "هرانا" عن مصدر مطلع مقرب من عائلة باباجاني، أن محاميها الدفاعي، حسين علي حاتمي، قام بتسجيل طلب استئناف وطعن ضد الحكم الصادر فور صدوره.
يُذكر أن مريم باباجاني كانت قد اعتُقلت في أواخر يناير 2026 بمدينة إيذه، وأُطلق سراحها مؤقتاً في وقت لاحق بعد إيداع كفالة مالية بلغت 10 مليارات تومان.
قال المرجع الديني جعفر سبحاني، المؤيد للنظام الإيراني: "يجب أن يكون الجميع داعمًا للمفاوضات، لكن في الوقت نفسه تابعًا لنتائجها، ونرى ماذا ستكون النتيجة".
وأضاف: أعتقد أن الحل يكمن في أن نتحدث بقوة، وأن نكون في موقع الدفاع، وفي الوقت نفسه أهلًا للمفاوضات، ويعتمد الأمر على كيفية تعامل الطرف الآخر معنا".
وذكر: "المفاوضات في حد ذاتها ليست مشكلة؛ يجب النظر إلى نتائجها. إذا تمكّنا بالفعل من تحقيق مبادئنا واستقلالنا ومطالب الشعب، فذلك أفضل؛ وإن لم يتحقق ذلك، فعندها يجب اتخاذ قرار آخر".
وتابع سبحاني: "علينا أن نرى هل يدعونا الإسلام إلى المفاوضات أم إلى الخصومة. الإسلام يقول إن القوة والقدرة في مواجهة العدو ضرورية، وفي الوقت نفسه يطرح خيار التفاوض".
أفادت وكالة "خانه ملت" بأن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، قال في كلمة ألقاها بمدينة قدس، إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة "لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة"، وإنما تغيرت طبيعتها فقط.
وأضاف: "في يوم من الأيام كانت هذه الحرب تُخاض بالطائرات والمعدات العسكرية، أما اليوم فهي تُدار في إطار حرب شاملة اقتصادية وثقافية وإعلامية ودعائية. وكلما عجزوا عن تحقيق أهدافهم، يهاجمون حزب الله المظلوم".
وأكد حاجي بابائي أن "على الولايات المتحدة أن تقبل بأن مضيق هرمز ملك للشعب الإيراني، وهذه القضية غير قابلة للمساس أو التشكيك. كما يجب أن تدرك أن الطاقة النووية حق مسلم للشعب الإيراني، وهي ليست موضع تفاوض".
وأضاف أن الشعب اللبناني ومقاتلي حزب الله دعموا إيران من خلال التضحيات وتقديم "الشهداء"، ولهذا السبب "سنظل إلى جانبهم بقوة وثبات".
كما قال نائب رئيس البرلمان إن الهدف الوحيد للولايات المتحدة، وكل ما تطالب به، هو أن "نسمح لها بالاستفادة من جزء من عائدات مضيق هرمز"، مضيفًا ردًا على ذلك المثل الفارسي: "يرى الجمل في المنام بذور القطن؛ فتارة يأكلها مقشّرة وتارة حبة حبة"، في إشارة إلى أن هذا الأمر مجرد أمنية بعيدة المنال.
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع مقرّب من وفد التفاوض التابع لإيران، أن نص التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب لا يزال قيد النقاش والمراجعة داخل إيران، ولم يتم حتى الآن إرسال أي رد بشأنه.
وقال هذا المصدر المطلع لوكالة "مهر" إن سجل "عدم التزام" الولايات المتحدة و"الريبة التاريخية" تجاهها دفعا إيران إلى دراسة هذا الملف بقدر كبير من التشدد والحذر.
وأكد أن إيران، استنادًا إلى تجارب سابقة، تسعى إلى "تحقيق منفعة حقيقية" من أي اتفاق محتمل، مضيفًا: "الولايات المتحدة قلقة من الحرب، ونحن قلقون من الاتفاق؛ لأن أميركا أنفقت الكثير على الحرب ولم تحقق نجاحًا".
واختتم المصدر بالقول إن إيران واجهت في السابق أيضًا عدم التزام من الطرف المقابل، ولذلك فإن المبدأ الذي تعتمد عليه طهران في دراسة أي اتفاق هو قابلية التنفيذ الفعلي والعودة العملية والملموسة على الأرض.