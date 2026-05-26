أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت حول العالم، على منصة "إكس"، أن بيانات رصد الإنترنت المباشرة تشير إلى استعادة الاتصال بالإنترنت في إيران بشكل جزئي بنسبة 34 في المائة، بعد 88 يومًا من الانقطاع الكامل.
وأضافت أن هذا الانقطاع الشامل استمر نحو 2093 ساعة، ويُعد أطول انقطاع إنترنت على المستوى الدولي في التاريخ الحديث.
وأشارت "نت بلوكس" إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عودة الاتصال ستظل مستقرة أم لا.
كتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، على منصة "إكس"، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم اتخاذ "الخطوة الأولى نحو إتاحة الوصول الحر والمنظّم إلى الفضاء الافتراضي".
وأضاف أن فتح الإنترنت من شأنه تسهيل الخدمات الذكية، وتلبية مطالب المواطنين الذين "وقفوا إلى جانب النظام وإيران"، إضافة إلى إزالة العوائق أمام التنمية القائمة على المعرفة وتعزيز المرجعية العلمية.
ولم يقدم عارف في منشوره توضيحًا بشأن المقصود تحديدًا بـ "الخطوة الأولى" أو نطاق إعادة اتصال الإنترنت للمستخدمين.
وفي السياق ذاته، كانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت سابقًا أن "ديوان العدالة الإدارية" أعلن، عقب شكاوى تتعلق بإلغاء "وثيقة إنشاء مقر خاص لتنظيم وإدارة الفضاء الافتراضي في البلاد"، أن الهيئة التخصصية للصناعات والتجارة في الديوان، وبعد التأكد من ضرورة الاستعجال، أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في الشكوى.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الجيش الأميركي قام خلال الـ48 ساعة الماضية باستهداف ما وصفته بـ"سفن تجارية إيرانية"، معتبرة ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تمت في وقت كانت فيه المسارات الدبلوماسية جارية بوساطة باكستان، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر ما حدث دليلًا على "سوء نية" الولايات المتحدة.
كما أدانت الوزارة هذا الإجراء، وحمّلت الولايات المتحدة مسؤولية تداعياته، مؤكدة أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها".
كتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات الإيراني: "لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل وإيداع أموال إيران المجمدة".
وبحسب هذا التقرير، فإن الخلاف الجدي الأخير بين إيران وأميركا بشأن بدء المفاوضات، كان يتعلق بكيفية وصول طهران إلى الموارد المجمدة، وهو ما يجري العمل على حله عبر وساطة ومبادرة قطريّة.
وذكرت "فارس" أن أميركا كانت قد "تراجعت" في وقت سابق عن تنفيذ التزامتها في هذا الصدد، إلا أن إيران أعلنت بـ"إصرار" أنه "طالما لم يتم تحويل الأموال المتفق عليها، فلن يكون هناك أي اتفاق ممكن".
ووفقاً لما كتبته الوكالة، فقد تم إحراز تقدم لحل هذه المشكلة جراء المشاورات في قطر، لكن فريق مفاوضات إيران- ونظراً لسابقة "نقض العهود" الأميركي- لا يعتبر هذه التفاهمات منتهية، وأعلن أن طهران مستعدة لجميع الخيارات المحتملة.
شنّ السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، هجوماً على هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الموالية لإيران، واصفاً إياها بـ"المافيا".
وقال السفير البريطاني، في مقابلة تلفزيونية مع "القناة الأولى" العراقية، إن منظومة الحشد الشعبي والجماعات المسلحة التابعة لطهران تتصرف كـ"عصابات مافيا" داخل البلاد.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني في تصريحاته أن هذه الفصائل تستغل بشكل مباشر نقاط الضعف وغياب السيطرة الكاملة للحكومة العراقية، لتقوم بالاستحواذ قسراً على العقود والمشاريع الاستثمارية المبرمة بين الشركات البريطانية والحكومة في بغداد.