وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت سابقًا عن مصدرين بارزين في إيران أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر أمرًا بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.

وبحسب تلك المصادر، فإن هذا التوجيه أدى إلى تشديد موقف طهران في مواجهة أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

كما نقلت إسرائيل عن مسؤولين قولهم إن ترامب أكد لإسرائيل أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن إخراج مخزونات اليورانيوم المخصّب من إيران.