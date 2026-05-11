قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، إن الولايات المتحدة إذا أصرت على "أوهامها" ضد مصالح إيران، فإنها "ستدفع ثمنًا باهظًا" لهذا العناد داخل مدنها.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تتولى "إدارة ذكية" لمضيق هرمز لمواجهة "تجاوزات الأعداء"، مشيرًا إلى أنه في حال الضرورة قد يتم فرض رسوم على عبور السفن.

وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن القومي أن بعض دول المنطقة تعاونت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في مهاجمة إيران عبر توفير أراضيها، مؤكدًا أن إيران ستتخذ "كل إجراء ممكن" في إطار الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الدول.