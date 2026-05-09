أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن عدة مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أميركية، بأن مجتبى خامنئي يخضع للعلاج في وضع منعزل نتيجة إصابته بحروق شديدة في أحد جانبي جسده، شملت الوجه والذراع والجذع والساق.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن مجتبى خامنئي لا يستخدم أي أجهزة إلكترونية، ويتواصل مع الآخرين بشكل مباشر أو عبر وسيط "رسول".

وأضافت المصادر أنه رغم احتمال أن يكون له دور في صياغة الاستراتيجية المتعلقة بالحرب، إلا أن عدم إتاحته يجعل كبار مسؤولي الحرس الثوري، إلى جانب محمد باقر قاليباف، يديرون الشؤون اليومية فعليًا، دون وجود مؤشرات واضحة حول ما إذا كان يصدر توجيهات أم لا.

