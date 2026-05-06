على الرغم من نفي طهران نقل اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة إلى خارج حدود إيران، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "نقل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى الولايات المتحدة" هو جزء من الاتفاق قيد البحث.

وفي جزء من مقابلة أجرتها الصحافية ليز لانديرز، من شبكة "بي بي إس" مع ترامب، ونُشر يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، سألته الصحافية: "تقول بعض التقارير إن إرسال اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى الولايات المتحدة قد يكون جزءًا من الاتفاق، هل هذا صحيح؟".

فأجاب ترامب: "ربما لا، هذا اليورانيوم سيأتي إلى الولايات المتحدة".

كما أكد الرئيس الأميركي، ردًا على سؤال بشأن التزام إيران بتعليق أنشطتها النووية في منشآتها تحت الأرض، أن هذا البند موجود ضمن الاتفاق.

وفي المقابل، أوضح أن استئناف التخصيب بعد فترة التعليق إلى مستوى 3.67 في المائة ليس جزءًا من الاتفاق الحالي.

وقال ترامب: "هذا المستوى من التخصيب منخفض جدًا، كمية صغيرة جدًا، لكنه مع ذلك ليس جزءًا من الاتفاق".

وفي جزء آخر من المقابلة، تناولت الصحافية موضوع العقوبات على البنوك الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وسألت ما إذا كان ترامب سيطرح هذا الملف خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني.

فأجاب ترامب: "إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران، فسنخفف الضغط الناتج عن العقوبات وما شابهها، وبالتالي لن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن هذا الموضوع".

وأضاف لاحقًا أنه في حال تسوية الملف الإيراني، "بصراحة، لن يبقى الكثير لطرحه".