أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آفاق الوقف الكامل للأعمال القتالية والتطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المشاورات ركزت على ضمان حرية الملاحة وحل ملف البرنامج النووي الإيراني.

ووفقاً للبيان، أكد لافروف دعم روسيا لجهود الوساطة، معرباً عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة الشاملة للعملية السياسية والدبلوماسية؛ بهدف التوصل إلى اتفاقات مستدامة وإقرار سلام طويل الأمد في المنطقة.

كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً خلال الاتصال لمسألة عبور السفن والشحنات الروسية عبر مضيق هرمز.