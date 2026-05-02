قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مساء الجمعة: «في الوقت الحالي، أتعامل مع أشخاص قساة جدًا في إيران. لا أستطيع القول إن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، لكن لا يمكن أبدًا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

وأضاف: «ليس لديهم قيادة. قادتهم قد رحلوا، وهذا جزء من مشكلتنا لأننا لا نعرف مع من نتعامل... تحدثنا مع شخص، ثم يتصل شخص آخر».

وتابع ترامب: «لا يمكنكم إعطاء إيران سلاحًا نوويًا. سيستخدمونه بسرعة ضد مكان يُدعى إسرائيل، وسيُستخدم أيضًا في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، وأعتقد أن دورنا سيأتي بعد ذلك».

وأكد: «لكن هذا لن يحدث».

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى القدرات العسكرية الإيرانية قائلًا: «لا يزال لدى جيشهم بعض الصواريخ. لا تزال لديهم قدرة معينة على إنتاج الصواريخ. لقد دمّرنا نحو 85٪ من قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، حوالي 82٪، لكن هذا يعني أنهم ما زالوا يملكون صواريخ. لقد عطّلنا معظم مصانع الطائرات المسيّرة لديهم، لكن لا تزال لديهم بعض القدرة في هذا المجال».

وأضاف: «الطائرات المسيّرة فعّالة جدًا، رغم أننا أحرزنا تقدمًا في مواجهتها».