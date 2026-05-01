قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه بولاية فلوريدا: «أعتقد أنكم توافقونني الرأي، لا يمكننا السماح للمجانين بالحصول على سلاح نووي. هل توافقون؟».

وفي حديثه عن احتمال الحرب مع إيران أضاف: «لقد قمت بشيء لا أدري إن كان غبيًا أم شجاعًا، لكنه كان ذكيًا. وسأقوم به مرة أخرى. لكنني كنت أعتقد أن الأرقام ستكون أسوأ بكثير».

وأوضح ترامب: «مع مرور الوقت تعلمت أنه إذا أردت شيئًا، أقول عكسه. بمعنى آخر، إذا كنت أريد بناء جدار، أقول إنني لن أبنيه تحت أي ظرف، وعندها يمنحونني كل الأموال التي أريدها».

وتابع: «كنت أتوقع أن يشهد سوق الأسهم تراجعًا أكبر بكثير، وأن ترتفع أسعار النفط بصورة أكبر. وقلت لنفسي: ليس لدينا خيار. سواء حدث ذلك أم لا، يجب أن أفعل ما هو صواب. لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي».