قفزة حادة في التضخم بإيران.. 73.5% خلال عام و5% في شهر واحد
أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد ارتفع في شهر أبريل من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 73.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد ارتفع في شهر أبريل من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 73.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أشار المركز إلى أن معدل التضخم خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في الشهر الجاري سجل زيادة بنسبة 53.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، أن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى شل حركة 41 ناقلة نفط تحمل قرابة 69 مليون برميل من النفط، مؤكداً عدم قدرة طهران على بيع هذه الشحنات في الوقت الراهن.
وقدّر كوبر قيمة هذه الشحنات النفطية بأكثر من 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الموارد المالية باتت خارج نطاق وصول النظام الإيراني.
وأوضح قائد "سنتكوم" أن القوات الأميركية تمكنت حتى الآن من تغيير مسار 42 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار المفروض.
ووفقاً لـ"كوبر"، فإن الولايات المتحدة نفذت الحصار البحري ضد إيران بشكل فعال عبر منع عشرات السفن التجارية من العبور.
كما شدد في رسالة حديثة نُشرت عبر حساب "سنتكوم" على منصة "إكس"، على أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني قد جُمّدت نتيجة لهذه الإجراءات.
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مجموعة الاستخبارات "سايت"، بأن مجموعة غير معروفة تُدعى "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، ويُعتقد أن لها صلة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع ظهر الأربعاء 29 أبريل (نيسان) في شمال لندن، وأسفر عن إصابة شخصين يهوديين.
ووفقًا لهذه الجهة الأميركية الخاصة التي ترصد وتُحلل نشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية على الإنترنت، فإن الهجوم نُفذ بشكل فردي.
وبحسب تقرير "سايت"، فإن المجموعة المعروفة اختصارًا باسم "HAYI"، نشرت بيانًا عبر الإنترنت قالت فيه: "استُهدف الصهاينة على يد ذئابنا المنفردة في منطقة غولدرز غرين بلندن".
وأضاف التقرير أن المجموعة أعلنت، خلال الشهرين الماضيين، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات استهدفت مواقع مرتبطة باليهود في أنحاء أوروبا. وكانت شرطة لندن قد وصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي" بعد اعتقال شخص هاجم مدنيين بسكين.
أفاد مراسل "إيران إنترناشيونال" بإصابة شخصين بجروح، إثر هجوم نفذه شخص بسلاح أبيض في شارع "غولدرز غرين" شمالي العاصمة البريطانية لندن.
ووقع الحادث بالقرب من كنيس يهودي، وعلى مقربة من "جدار ضحايا الاحتجاجات العامة في إيران".
وذكرت الشرطة أن المهاجم كان ينوي استهداف يهود، فيما أكدت شرطة ميتروبوليتان لندن أن عناصرها تمكنوا من اعتقال المشتبه به بعد السيطرة عليه باستخدام مسدس صعق كهربائي.
ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، فقد أصيب الضحيتان بجروح، إلا أن حالتهما الصحية وُصفت بالمستقرة. وقد هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
طالب عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، عبر عريضة عامة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا، محذرين من أنشطته داخل إيران وخارجها.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري لعب، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورًا في الاعتقالات والتعذيب وعمليات الإعدام الواسعة داخل إيران، وأن نطاق أنشطته امتد إلى خارج البلاد، بما في ذلك بريطانيا.
وأكد النشطاء أن بريطانيا تُعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تُدرج الحرس الثوري بعد على قائمة الإرهاب، مشيرين إلى أن تزايد المخاوف الأمنية يجعل هذا الملف بحاجة إلى تحرك عاجل.
كما أشار البيان إلى رصد عدة مخططات مرتبطة بالنظام الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، قد تهدد سلامة المعارضين والمؤسسات العامة.
ودعا الموقّعون إلى إدراج الحرس الثوري فورًا على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتجميد الأصول المرتبطة به، وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما حثّت شيوا محبوبی المواطنين على الانضمام إلى العريضة والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام.
تواصلت فعاليات الأسبوع الـ 118 من حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، يوم الثلاثاء 28 أبريل (نيسان)، مع إضراب عن الطعام نفّذه سجناء منضوون في هذه الحملة داخل 56 سجنًا في إيران.
وقالت الحملة، في بيان، إنها تعرب عن تعاطفها مع عائلات أمير علي مير جعفري، عرفان كياني، عامر رامش، مهدي فريد وسلطان علي شيرزادي، وهم سجناء سياسيون تم إعدامهم، مشيرة إلى أن جثتين من بينهم لم تُسلَّما إلى ذويهما، معتبرة أن سياسة "الإخفاء القسري" التي تتبعها السلطات تُعدّ "جريمة ضد الإنسانية".
كما أفادت الحملة بتعرض سجناء سياسيين وموقوفين مؤخرًا للضرب والتعذيب والإهانة في سجون مختلفة، مضيفة أن بعض عناصر السجون يلجؤون إلى حلق رؤوس السجناء وسبّهم وإهانتهم بهدف إذلالهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها "غير إنسانية" وتزداد قسوة حتى في لحظات اقتياد السجناء إلى تنفيذ أحكام الإعدام.
وانتقدت الحملة ما وصفته بسياسات "السلطات العليا في النظام الديني الحاكم"، محذرة من أنها تؤدي إلى انتهاكات حقوق الموقوفين، وإصدار أحكام قاسية دون محاكمات عادلة، خصوصًا في سياق الاحتجاجات الأخيرة والأوضاع المرتبطة بالحرب.