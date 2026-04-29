أصدرت "جمعية التجارة الإلكترونية" الإيرانية بيانًا قالت فيه إن قيام المسؤولين ببيع ما يُعرف بـ "الإنترنت الطبقي" بسعر يزيد على خمسة أضعاف السعر العادي، أدى إلى تحويل المجتمع إلى طبقات اجتماعية وتعزيز حالة الاستقطاب داخله، واصفة ذلك بأنه من الظواهر البارزة في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذا النمط من تسعير الإنترنت، مع الفوارق الكبيرة في الأسعار، يؤدي إلى تمييز في إتاحة الوصول بين المواطنين، ما يفاقم الفجوة الاجتماعية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن المسؤولين يبررون قطع الإنترنت باعتبارات الأمن السيبراني، في حين تؤكد الجمعية أن كبرى الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اختراق عدد من البنوك المهمة في البلاد، حدثت خلال فترة الانقطاع الكامل للإنترنت.
وأكدت الجمعية أن الاستناد إلى الأمن السيبراني لتبرير قطع الإنترنت لا يتماشى، بحسب قولها، مع التجارب والأحداث السابقة.