عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني: واشنطن تسعى لـ"ترويض إيران" في المفاوضات
صرح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، بأن الولايات المتحدة تتوقع من المفاوضات أن يتم "ترويض الإيرانيين" والتخلي عن معتقداتهم دون أي اعتراض أو شروط من جانبهم.
وأضاف سليمي: "إذا كان الأميركيون ينتظرون أن نستسلم بشكل كامل أمام مطالبهم في المفاوضات، فعليهم أن يدركوا أنهم واهمون وقد سلكوا الطريق الخطأ".
صرح رئيس المجلس الوطني للزعفران، محسن احتشام، قائلاً: "للأسف، لم يتمكن المصدرون في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب انقطاع الإنترنت، من التواصل المباشر مع العملاء الدوليين، بل تعذر عليهم حتى التحدث معهم للتأكد مما إذا كانت البضائع قد وصلت إليهم أم لا".
وأضاف: "هذا الأمر لم يقتصر على تقييد الصادرات فحسب، بل أدى أيضاً إلى تراجع مكانة الزعفران الإيراني في السوق العالمية".
وتابع احتشام: "هذا الوضع خلق فرصة جديدة للمنافسين الأجانب مثل أفغانستان، حيث يقومون بتسجيل وعرض الزعفران الإيراني في الأسواق العالمية بأسمائهم".
من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس الوطني للزعفران، غلام رضا ميري، من أن انقطاع الإنترنت "أدى إلى خسارة الأسواق التصديرية".
كشفت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن تصاعد التباينات داخل أروقة الحكم في إيران على خلفية ملف المفاوضات، منتقدةً موقع "رجانيوز"، المحسوب على أنصار سعيد جليلي.
وأفادت الوكالة بأن "تحركات مشبوهة لتقويض الوحدة داخل إيران" برزت خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرةً إلى وجود "دلائل جدية على اختراق وتحركات مريبة"، مضيفةً أنه "تم مؤخرًا اعتقال بعض الأفراد في هذا السياق".
ووصفت "تسنيم" موقع "رجانيوز" بأنه "تيار منظم ومشبوه" لجأ إلى "إثارة الانقسام"، معتبرةً أنه يعمل على استكمال "مشروع" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
يُذكر أن موقع "رجانيوز" مملوك لميثم نيلي، شقيق صهر الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ويُعد حاليًا قريبًا من "جبهة الصمود".
وفي ردّه على تقرير "تسنيم"، أعلن موقع "رجانيوز" عزمه التقدم بشكوى ضد الوكالة التابعة للحرس الثوري.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بتفاقم الخلافات داخل بنية النظام، مشيرةً إلى أن محمد باقر قاليباف وجّه انتقادات حادة، خلال اجتماع مع مستشاريه، إلى معارضي التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة و"بعض الناشطين المتحالفين مع جبهة الصمود".
ونُقل عنه قوله إن شخصيات مثل سعيد جليلي "ستدمر إيران".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بإحالة ملف مريم (مهتاب) هداوند، وهي من المحتجات المحكوم عليهن بالإعدام على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران إلى المحكمة العليا.
وأكدت المعلومات أنها ما زالت محرومة من حق اختيار محامٍ خاص، وكذلك من حق محاميها في الاطلاع على ملف القضية.
ووفق التقرير، فإن هذه السجينة السياسية المحتجزة في سجن "إيفين" كانت قد حُكم عليها بالإعدام في قضية تتعلق بحريق في مسجد "سيد الشهداء" في باكدشت، من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.
كما أشار التقرير إلى أنها نُقلت بعد اعتقالها إلى سجن "قرجك ورامين" ، ثم نُقلت في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين.
وتبلغ هداوند 45 عامًا، وهي من سكان باكدشت وأم لطفلين، وتؤكد المعلومات أنها حُرمت طوال مراحل المحاكمة من حق اختيار محامٍ.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران، إلى جانب كون البلاد تُدار من قبل رجال دِين شيعة متشددين، وهو ما اعتبره بحد ذاته عقبة كبيرة، يتمثل في وجود انقسام داخلي حاد.
وأضاف أن هذا الانقسام كان موجودًا دائمًا، لكنه أصبح اليوم أكثر وضوحًا.
وأوضح روبيو أن "أفضل طريقة لفهم إيران هي اعتبار وجود طبقة سياسية واحدة"، مشيرًا إلى أنه رغم الحديث عن "معتدلين" و"متشددين"، فإنه يرى أن جميع الأطراف داخل النظام "متشددون".
وتابع أن هناك من يدرك ضرورة إدارة الدولة والاقتصاد، في مقابل آخرين وصفهم بأنهم يتحركون بدوافع دينية بحتة.
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، قائلاً: "اليوم، يتم إنتاج أكثر من ألف نوع من الأسلحة، تشمل صواريخ، وطائرات مسيّرة، وأنظمة ومعدات مختلفة، بشكل محلي تماماً وبأيدٍ إيرانية، وبواسطة القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، والقطاع الخاص، والشركات القائمة على المعرفة".
وأضاف: "هذه القدرة هي نتاج أكثر من 25 عاماً من الاستثمار والإعداد في الصناعات الدفاعية، لدرجة أنه حتى في حال تضرر بعض المراكز، فإن عملية الإنتاج والدعم ستستمر في النطاق الجغرافي للبلاد بشكل علني وسري".
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قائلاً: "إن جزءاً كبيراً من قدراتنا الصاروخية لا يزال غير مستخدم حتى الآن".