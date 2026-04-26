قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن "الأميركيين يدركون أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع بأي شكل، وقد تعاملت معهم بحزم"، مضيفاً أن "موضوع الضربة الاستباقية له ظروفه الخاصة، ويتم تنفيذه عند الحاجة".

وأوضح أن "هناك قضايا يجب تقييمها ضمن الإطارين العسكري والدفاعي فيما يخص العدو، وهي شرط مسبق لأي عملية استباقية".

وتابع قائلاً: "في الوقت الراهن لا معنى لا لوقف إطلاق النار ولا للمفاوضات بالنسبة لنا".