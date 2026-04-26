أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، بأن منظومة التقديم على قروض الزواج قد خرجت عن الخدمة بقرار من البنك المركزي. ووفقاً للوكالة، فقد أبلغ المتقدمون للحصول على القروض عن توقف المنظومة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك في أعقاب الأجواء الأمنية الناجمة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وهي الحالة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن "الأميركيين يدركون أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع بأي شكل، وقد تعاملت معهم بحزم"، مضيفاً أن "موضوع الضربة الاستباقية له ظروفه الخاصة، ويتم تنفيذه عند الحاجة".
وأوضح أن "هناك قضايا يجب تقييمها ضمن الإطارين العسكري والدفاعي فيما يخص العدو، وهي شرط مسبق لأي عملية استباقية".
وتابع قائلاً: "في الوقت الراهن لا معنى لا لوقف إطلاق النار ولا للمفاوضات بالنسبة لنا".
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، في برنامج تلفزيوني: "لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق بأي شكل، وهذا توجيه من المرشد".
وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان: "أخطأ ترامب حين قال إن على عراقجي الذهاب إلى باكستان، فمن يكون ليقرر ذلك؟".
وتابع هذا النائب: "ألم يقل ترامب بعد قصف منشأتي فرودو ونطنز إنه دمّر كل شيء وأن إيران لم تعد تمتلك قدرة نووية؟ والآن يقول إنه لا يقبل بامتلاك إيران منشآت نووية".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، إن أطراف التفاوض مع إيران طلبوا أن يكون لهم "شراكة في إدارة مضيق هرمز"، وأن يتم تسليمهم اليورانيوم المخصب، إضافة إلى "وقف عمليات التخصيب لمدة 20 عاماً".
وأضاف: "نحن لسنا أهل تسوية ولا استسلام، نحن أهل حرب حتى النصر النهائي".
ووجه نبويان حديثه إلى دول المنطقة قائلاً إنه في حال تعرضت إيران لهجوم من أراضيها عبر دول أخرى وتهديد أمنها، فإن "لا دولة في المنطقة ستبقى آمنة"، محذراً من أنه إذا استُهدفت البنية التحتية للمياه والكهرباء في إيران، فإن "المنطقة كلها ستغرق في ظلام تام".
أعلن موقع "نت بلوكس"، وهو منظمة دولية تراقب اضطرابات الإنترنت في العالم، صباح اليوم الأحد 26 أبريل، أن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والخمسين على التوالي، ليتجاوز بذلك حاجز الـ1368 ساعة في أسبوعه التاسع.
وأكدت "نت بلوكس" أن هذه القيود المفروضة لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى أنها تعيق عمليات التغطية الصحفية والتوثيق المستقل في جميع أنحاء إيران.
أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية، بأن وزير الخارجية، عباس عراقجي، سيعود إلى باكستان مجددًا، بعد انتهاء زيارته إلى عُمان، وقبل توجهه إلى روسيا.
وذكرت "إيرنا" أن جزءًا من الوفد المرافق لوزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته إلى إسلام آباد، عاد إلى طهران للتشاور وتلقي التعليمات اللازمة بشأن القضايا المرتبطة بـ "إنهاء الحرب".
وبحسب التقرير، من المقرر أن يلتحق هؤلاء مجددًا بعراقجي في إسلام آباد مساء الأحد 26 أبريل (نيسان).