وفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، نُقلت بشری مصطفوی وناهيد نعيمي وديدار أحمدي، وهن ثلاث مواطنات بهائيات مقيمات في رفسنجان، يوم السبت، إلى سجن كرمان في إيران‌ لتنفيذ حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر،

وكانت النساء الثلاث قد حوكمن في 14 مايو (أيار) 2025 أمام الشعبة السابعة من محكمة الاستئناف في محافظة كرمان، قبل أن تُحكم كل واحدة منهن لاحقًا بالسجن أربعة أشهر.

وبحسب المعلومات الواردة، قال قاضي محكمة الاستئناف لهن صراحة أثناء نظر القضية: "أنتن بهائيات، وفي بلد إسلامي يجب أن تدفعن ثمن كونكن بهائيات".

وكانت الشعبة الثالثة من المحكمة الجنائية في رفسنجان قد برّأت النساء الثلاث سابقًا لعدم كفاية الأدلة، إلا أن هذا الحكم قوبل باعتراض من مدعي عام رفسنجان.

ورغم إقامتهن في رفسنجان، فقد نُقلت المواطنات الثلاث إلى سجن كرمان لتنفيذ الحكم. كما نُقلت بشری مصطفوی إلى السجن وهي حامل.