أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، ردًا على تقرير "سي إن إن" بشأن إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد للقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الزيارة ليست للتفاوض مع الأميركيين"، بل لإجراء مباحثات مع الجانب الباكستاني حول مواقف طهران بشأن إنهاء الحرب.
وفي المقابل، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أعلنت في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن إيران طلبت عقد اجتماع حضوري مع مسؤولين أميركيين في إسلام آباد، مضيفة: "تواصل الإيرانيون كما طلب منهم الرئيس ترامب وطرحوا فكرة هذا اللقاء المباشر".
وأوضحت أن ترامب قرر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "للاستماع إلى وجهة نظرهم"، معربة عن أملها في أن تكون هذه المحادثات بناءة وتساعد في دفع مسار التوصل إلى اتفاق.
وأضافت أن ترامب "حدد خطوطه الحمراء بوضوح خلال هذه العملية"، مشيرة إلى أنه أبدى مرونة في تمديد وقف إطلاق النار، ومضيفة: "سيتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمعرفة ما سيقوله الجانب الإيراني".
اعتقلت السلطات الإيرانية أمير محمد شاه كرمي، وهو مراهق يبلغ 14 عامًا، يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال احتجاجات بمدينة قدس، وبعد 60 يومًا تم تسليم جثمانه إلى عائلته.
وبحسب معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فقد فُقد أثر أميرمحمد في الاحتجاجات الأخيرة. وتوجهت عائلته إلى المستشفيات والمشارح والطب الشرعي، لكن لم يتم العثور على أي أثر له.
بعد يومين، وتحديدًا في 10 يناير الماضي، تم تشغيل هاتفه المحمول، وأبلغت السلطات الحكومية العائلة عبره أن أميرمحمد ما زال على قيد الحياة.
وبعد هذا الخبر، واصلت العائلة مراجعاتها في القضاء، حيث طمأنوهم أيضًا بأن ابنهم حي، بل وقيل لهم إن حكمًا قد صدر بحقه.
وكان أميرمحمد طالبًا في الصف الثامن، وحاولت العائلة متابعة القضية عبر وزارة التربية والتعليم، لكنها واجهت إجابات مبهمة وتصنيف القضية على أنها «سرية».
واستمر هذا الغموض لمدة 60 يومًا، إلى أن تواصلت معهم دائرة الطب الشرعي وأبلغتهم بأنه تم التعرف على جثمان أميرمحمد.
وقد سُلِّم جثمان هذا المراهق للعائلة تحت الرمز «مجهول 11754».
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن محمد باقر قاليباف، رئيس فريق التفاوض الإيراني مع الوفد الأميركي في إسلام آباد، قد انسحب من عضوية الوفد ومن رئاسته. وفي الوقت نفسه، وردت تقارير بأن وزير الخارجية، عباس عراقجي، سيتوجه مساء الجمعة إلى باكستان ثم عُمان وروسيا.
وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توبيخ قاليباف في طهران بسبب محاولته إدراج الملف النووي ضمن محاور المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى إجباره على الاستقالة.
وتشير المعلومات إلى احتمال تولي سعيد جليلي رئاسة وفد التفاوض الإيراني، بعد استقالة قاليباف.
كما تفيد المعلومات بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يحاول تولي مسؤولية ملف التفاوض مع الولايات المتحدة بعد تنحي قاليباف.
وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فمن المقرر أن يصل عراقجي برفقة الوفد الإيراني، مساء الجمعة 24 أبريل (نيسان) إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان.
كما أفادت وكالة الأنباء الحكومة الإيرانية بأنه سيقوم بعد زيارته لباكستان بجولة تشمل عُمان وروسيا.
توتر في أعلى هرم السلطة بإيران بشأن ملف هرمز
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع شبكة "MS Now"، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى الخلافات الحادة داخل قيادة النظام الإيراني: "لا يملكون أي فكرة عمن يقودهم، إنهم في حالة فوضى كاملة".
وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين "يتصارعون مثل القطط والكلاب".
وتابع: "إنهم لا يعرفون حتى من هو قائدهم. لقد قمنا فعليًا بإبعاد ثلاث مستويات من القيادات وحتى أي شخص كان قريبًا منهم".
وتابع ترامب: "إنهم في حالة فوضى حقيقية، والآن لا أحد يريد مساعدتهم".
"فوضى" في قيادة النظام الإيراني
في وقت سابق أيضًا، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أن إيران "تعاني ارتباكًا شديدًا في تحديد من يقودها".
وأضاف: "الصراع الداخلي بين المتشددين الذين تعرضوا لهزائم كبيرة في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين حقًا، يجري بطريقة فوضوية وجنونية".
وردًا على هذه التصريحات، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إظهار عدم وجود أي خلافات داخل النظام.
فقد نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بيانًا موحدًا على منصة "إكس" جاء فيه: "لا يوجد في إيران متشددون ومعتدلون؛ نحن جميعًا إيرانيون وثوريون، وبوحدة حديدية بين الشعب والنظام، وتحت قيادة المرشد، سنجعل المعتدي يندم".
كما كتب رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجئي، بشكل منفصل: "مصطلحات متشدد ومعتدل هي مفاهيم مصطنعة في الأدبيات السياسية الغربية، وجميع الفئات في إيران الإسلامية موحدة تحت قيادة المرشد".
خلافات داخل النظام بعد الحرب
وهذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن خلافات داخل النظام الإيراني منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
وتشير تقارير سابقة إلى تعمق غير مسبوق في الانقسامات داخل قمة السلطة، بما في ذلك صراعات بين بزشكيان وقادة كبار في الحرس الثوري.
وفي 4 أبريل الجاري، نقلت مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية إلى "إيران إنترناشيونال" عن مواجهة حادة بين بزشكيان وحسين طائب، وُصفت بأنها "أزمة خطيرة".
واتهم بزشكيان في الاجتماع قادة عسكريين باتخاذ قرارات "منفردة"، معتبرًا أن سياساتهم أدت إلى تصعيد الهجمات على دول المنطقة وتدمير فرص التهدئة، ودفع البلاد نحو "كارثة كبرى".
نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي.
وبحسب التقرير، لا توجد خطط حالية لمشاركة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في هذه المرحلة، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في هذه المفاوضات.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تحقيق تقدم في المحادثات، سيكون نائب الرئيس الأميركي في حالة استعداد للسفر إلى إسلام آباد، مع وجود بعض أعضاء فريقه بالفعل هناك للمشاركة في المفاوضات. كما أوضح أن كوشنر وويتكوف أجريا خلال الأشهر الماضية محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن اتفاق محتمل يتعلق ببرنامج طهران النووي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطار ما وصفه بـ "تغيير وجه الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الطرفين يعملان بتنسيق كامل تجاه إيران.
وأضاف: "قلت لكم إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نقوم به فعلاً". وأشار إلى أنه ناقش ملف إيران في "محادثة جيدة جدًا" مع ترامب.
وأكد نتنياهو أن ترامب يمارس "ضغطًا شديدًا" على النظام الإيراني، سواء اقتصاديًا أو عسكريًا، قائلاً إن إسرائيل والولايات المتحدة "تتحركان بتنسيق كامل".