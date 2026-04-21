أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، أن قواتها قامت باعتراض وتوقيف ناقلة النفط "تيفاني"، وهي سفينة مجهولة التبعية وخاضعة للعقوبات، وذلك ضمن نطاق مسؤولية قيادة منطقة الهند والمحيط الهادئ.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في وقت سابق شركة "ANSAI"، المسؤولة عن إدارة هذه السفينة، على قائمة العقوبات بسبب تورطها في نقل النفط الإيراني وتنفيذ عمليات نقل الشحنات بين السفن مع ناقلات تخضع للعقوبات.

وبحسب البيان الأميركي، فإن السفينة "تيفاني" قامت بشحن النفط الإيراني مرتين في منطقة سنغافورة، معتمدةً على إغلاق أنظمة التتبع الآلية للتمويه.

من جهتها، وصفت وسائل إعلام إيرانية هذه الخطوة بأنها عملية التوقيف الثانية التي تطال سفينة إيرانية من قبل الولايات المتحدة منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.