أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى مرحلة "حرجة وحساسة للغاية"، مشددة على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بـ "مسؤولية" من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعربت الصين عن قلقها إزاء الإجراء الأميركي المتمثل في احتجاز سفينة إيرانية، محذرة من تداعيات ذلك على المسار الدبلوماسي.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن باكستان كثّفت اتصالاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران منذ يوم الأحد 19 أبريل (نيسان)، وذلك بهدف تمهيد الأرضية لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد، والمقررة يوم الثلاثاء 21 أبريل.