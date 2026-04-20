أعلن كل من الموساد والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، في بيان مشترك، عن إحباط تحركات إيرانية كانت تهدف لاغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار واستهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل وفي عدة دول أخرى.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم قبل بضعة أسابيع في جمهورية أذربيجان إحباط مخطط لضرب خط أنابيب نفطي يمر عبر جورجيا وتركيا، بالإضافة إلى هجوم على عدة مؤسسات يهودية، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير، فإن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وجمهورية أذربيجان يُدعى "مهدي يكه دهقان"، ارتبط اسمه بهذه الأنشطة؛ وقد كُشفت هويته في يناير 2026 عقب اعتقال مجموعة في تركيا بتهمة جمع معلومات عن قاعدة "إنجرليك" الجوية الأميركية.