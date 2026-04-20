صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قائلاً: "لا توجد حالياً أي خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد، ولم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن".

وأضاف: "أظهرت الولايات المتحدة، من خلال تبني سلوكيات متناقضة والانتهاك المستمر لبنود وقف إطلاق النار، أنها لا تملك الجدية الكافية في متابعة المسار الدبلوماسي".

وأشار بقائي إلى استمرار الحصار البحري على الموانئ الجنوبية لإيران، متابعاً: "هذا التناقض الصارخ بين القول والفعل يعزز شكوك الشعب الإيراني تجاه النوايا الأميركية؛ لذا فإن إيران، مع إعطاء الأولوية للمصالح والاهتمامات الوطنية، ستتخذ القرار المناسب بشأن مواصلة مسار المفاوضات".