أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن رئيس البرلمان ورئيس وفد المفاوضات الإيراني، محمد باقر قاليباف، وجه انتقادات حادة في اجتماع مع مستشاريه لمعارضي الاتفاق مع الولايات المتحدة و"بعض النشطاء الموالين لجبهة الصمود".
وبناءً على هذه المعلومات، وصف قاليباف شخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي، بـ "الميليشيات المتطرفة"، محذرًا من أن هؤلاء "سيدمرون إيران".
ووفقًا لمصادر مطلعة، أكد قاليباف أن هذا "التيار الميليشياوي" يسعى لتصعيد المعارضة ضد التفاوض والاتفاق مع أميركا، وذلك من خلال استغلال وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية وتحريض القواعد الاجتماعية الداعمة للأصوليين.
كما أعرب قاليباف عن قلقه إزاء احتمال إزاحته من رئاسة البرلمان، واستبعاد عراقجي من وزارة الخارجية.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران بإعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، وكتبت أن الاثنين كانا متهمَين بالانتماء إلى "شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي".
وقد صعّد النظام الإيراني بشكل ملحوظ من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد "حرب الـ12 يومًا" ، واحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهري دبسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين، والحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب تقرير "ميزان"، تم إعدام معصوم شاهي ووليدي، فجر يوم الاثنين 20 أبريل (نيسان)، "بعد عقد جلسات المحاكمة وتأييد الحكم الصادر من المحكمة العليا".
وكان الاثنان قد حُكم عليهما بالإعدام سابقًا بتهم، من بينها "المحاربة"، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تنفيذ هذا الحكم.
وذكرت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في رواية مشابهة لحالات سابقة من تنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس، ودون تقديم أدلة: "إن هذين الشخصين أقاما اتصالًا مع ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إقليم كردستان العراق، وبعد تلقيهما تدريبات على تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية، عادا إلى البلاد".
واتهمت السلطة القضائية الرجلين بأنهما تعلّما "كيفية إقامة اتصال آمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة، وتحديد المواقع، وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحساسة، إضافة إلى كيفية تصنيع المقذوفات المتفجرة ومنصات ومصادر إطلاقها"، كما زُعم أنهما "قاما بأعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلا صور هذه العمليات إلى الجهة المشغّلة، وتلقّيا مقابل ذلك أموالًا عبر العملات الرقمية".
وإلى جانب تهمتي "المحاربة" و"التجسس"، وُجّهت إليهما أيضًا تهم "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".
ويُظهر تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة أن النظام الإيراني، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من سياساته.
وقد شدّدت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد ما يُعرف "الاحتجاجات الشعبية الحاشدة"، من سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت وصف "الإرهابي" بحق المحتجين.
ومن بين الذين أُعدموا: علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدپرست في 5 ابريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقبل ذلك أيضًا، أُعدم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري أيضًا، وبويا قبادي بيستوني وبابك علي بور في 31 مارس (آذار) الماضي، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و"البغي".
كما نُفّذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، المواطن الإيراني-السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
ارتفاع بنسبة 68 % في الإعدامات
بحسب تقارير منظمتي "معًا ضد الإعدام" و"حقوق الإنسان في إيران"، فقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال عام 2025، وهو رقم غير مسبوق خلال الـ 36 عامًا الماضية.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 975 حالة إعدام.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثاني، تعليقًا على مسألة أسر القوات الأميركية والمطالبة بتعويضات وخسائر الحرب، إنه "يجب أن نتبنى مبدأ الدم بالدم، صحيح أنه لا يمكن مقارنة أي من قوات العدو بشهدائنا، لكن يجب متابعة مسألة القصاص بحق هؤلاء".
وأضاف: "إلى جانب الخسائر المادية والمعنوية، هناك أيضًا مضيق هرمز الذي يجب أن يُدار ضمن نظام إداري جديد".
وتابع النائب قائلاً: "يجب الرد على الهجوم الأميركي على سفننا في مضيق هرمز".
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى مرحلة "حرجة وحساسة للغاية"، مشددة على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بـ "مسؤولية" من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعربت الصين عن قلقها إزاء الإجراء الأميركي المتمثل في احتجاز سفينة إيرانية، محذرة من تداعيات ذلك على المسار الدبلوماسي.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن باكستان كثّفت اتصالاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران منذ يوم الأحد 19 أبريل (نيسان)، وذلك بهدف تمهيد الأرضية لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد، والمقررة يوم الثلاثاء 21 أبريل.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن مسألة نقل اليورانيوم المخصب، قائلاً: "هذا الموضوع لم يُطرح بتاتاً، لا في هذه الجولة من المفاوضات ولا في الجولات السابقة. وما ذكره الأميركيون يتعلق بادعاءاتهم ومخططاتهم الخاصة".
وأضاف: "لم تُطرح مسألة النقل كخيار من جانبنا على الإطلاق".
وتابع بقائي: "مثلما أن تراب إيران مقدس ومهم بالنسبة لنا، فإن اليورانيوم المخصب يحظى أيضاً بذات الأهمية لدينا".
أعلن كل من الموساد والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، في بيان مشترك، عن إحباط تحركات إيرانية كانت تهدف لاغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار واستهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل وفي عدة دول أخرى.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم قبل بضعة أسابيع في جمهورية أذربيجان إحباط مخطط لضرب خط أنابيب نفطي يمر عبر جورجيا وتركيا، بالإضافة إلى هجوم على عدة مؤسسات يهودية، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية.
ووفقاً للتقرير، فإن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وجمهورية أذربيجان يُدعى "مهدي يكه دهقان"، ارتبط اسمه بهذه الأنشطة؛ وقد كُشفت هويته في يناير 2026 عقب اعتقال مجموعة في تركيا بتهمة جمع معلومات عن قاعدة "إنجرليك" الجوية الأميركية.