أعلنت وزارة العدل الأميركية تسليم رضا ديندار، وهو مواطن إيراني، من بنما إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه في "سياتل" تسع تهم تشمل انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وتهريب قطع غيار لنظام سونار عسكري.

ووفقًا للادعاء الأميركي، فإن المتهم بين عامي 2010 و2014 قام عبر شركة في الصين بشراء قطع بطريقة سرية من الولايات المتحدة، وخطط لإرسالها إلى إيران.

وأضافت السلطات أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.