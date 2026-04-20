أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن تفرض إيران سيطرتها على مضيق هرمز، وأنه مستعد للتحرك إذا اضطر إلى ذلك.

وذكر التقرير أن مسؤولين أميركيين اعتبروا استهداف الحرس الثوري الإيراني لناقلات النفط مؤشرًا على وجود خلافات بين رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي.

وأضاف المسؤولون أن هناك انقسامات حقيقية داخل الأجنحة الداخلية في النظام، وأن واشنطن غير متأكدة من الجهة التي ستنتصر، لكنها تأمل أن يكون الفريق الذي تجري معه المفاوضات لديه الإرادة اللازمة.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن إيران "قد لا تتمكن من الصمود في هذا الوضع"، مشيرًا إلى أن "الانهيار الاقتصادي حقيقي"، وأن الوضع صعب جدًا، رغم صبر الإيرانيين.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أميركي آخر إن واشنطن لا تعرف مَن الجهة المسؤولة داخل إيران، وإن الإيرانيين أنفسهم ليسوا متأكدين، مرجحًا أن تتضح الصورة تدريجيًا.